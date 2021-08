The Killers: Το tracklist του άλμπουμ «Pressure Machine»

Αυτοί είναι οι τίτλοι των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ των The Killers.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του «Pressure Machine», κορυφώνεται, οι The Killers αποκαλύπτουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για όσα θα ακούσει το κοινό στο νέο άλμπουμ τους.

Το pop – rock συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το «Pressure Machine», το οποίο περιλαμβάνει μια συνεργασία με τη Phoebe Bridgers.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκαναν οι The Killers στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το «Pressure Machine» θα αποτελείται από 11 τραγούδια.

Η Phoebe Bridgers συμμετέχει σε ένα τραγούδι του άλμπουμ με τον τίτλο «Runaway Horses».

Σε μια άλλη ανάρτηση, οι The Killers μοιράστηκαν ένα απόσπασμα από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που ανοίγει με μια σειρά από synthwave ήχους πριν καταλήξει στον οικείο και ζεστό alt-rock ήχο της μπάντας με φυσαρμόνικα και απαλά πλήκτρα.

Το «Pressure Machine» θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music στις 13 Αυγούστου.

Είναι η επόμενη δισκογραφική δουλειά των The Killers μετά το «Imploding The Mirage» του 2020, το οποίο έφτασε στο Νο. 8 των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το άλμπουμ «Pressure Machine», σε παραγωγή του συγκροτήματος, του Shawn Everett και του Jonathan Rado (των Foxygen), περιγράφεται ως μια εξέταση της «καθημερινής πραγματικότητας μιας μικρής αμερικανικής πόλης με λιτή και άγρια ομορφιά», αλλά και το «πιο συγκρατημένο και άλμπουμ των The Killers μέχρι σήμερα».

Πρόσφατα ο Brandon Flowers και η μπάντα του ανακοίνωσαν ότι το 2022 θα πραγματοποιήσουν την περιοδεία «Imploding The Mirage», στην οποία θα έχουν special guest τον Johnny Marr.

Το tracklist του «Pressure Machine»

1. West Hills

2. Quiet Town

3. Terrible Thing

4. Cody

5. Sleepwalker

6. Runaway Horses (featuring Phoebe Bridgers)

7. In The Car Outside

8. In Another Life

9. Desperate Things

10. Pressure Machine

11. The Getting By