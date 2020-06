The Killers: Ακούστε το νέο τραγούδι «My Own Soul’s Warning»

Το «My Own Soul’s Warning» είναι ένα από τα τραγούδια που προαναγγέλλουν το νέο άλμπουμ των The Killers.

Οι The Killers μοιράζονται με ενθουσιασμό ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «My Own Soul’s Warning» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Imploding The Mirage».

Το «My Own Soul’s Warning» έρχεται μετά την επιτυχία του single «Caution», το οποίο έφτασε στις ΗΠΑ στην κορυφή των εναλλακτικών τραγουδιών και του rock airplay.

Το εικαστικό που συνοδεύει το «My Own Soul’s Warning» είναι ένας πίνακας του καλλιτέχνη Thomas Blackshear, ο οποίος φιλοτέχνησε επίσης το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του άλμπουμ «Imploding The Mirage».

Πρόκειται για μία σειρά έργων του Blackshear που απεικονίζει την ινδιάνικη φυλή Crow, η οποία έδωσε στους The Killers την άδεια να χρησιμοποιήσουν τους πίνακες.

«Το γεγονός ότι οι καλλιτέχνες που ζουν σε όλο τον κόσμο εμπνέονται από τους ανθρώπους μας και τον τρόπο ζωής μας είναι απόλυτη τιμή και αληθινή απόδειξη της γνώσης που μοιράζονται οι άνθρωποί μας», σημειώνουν σε επιστολή τους τα μέλη της ινδιάνικης φυλής.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς περιόδου λόγω της πανδημίας του COVID-19, καθώς και των διαδηλώσεων σε όλο τον κόσμο κατά της αστυνομικής βίας, οι άνθρωποι μας αναγνωρίζουν την ανάγκη να διατηρήσουμε αισιόδοξα τα πνεύματά τους», τονίζουν.

Λίγο πριν την κυκλοφορία του single «My Own Soul’s Warning», οι The Killers ανακοίνωσαν τις νέες ημερομηνίες για την περιοδεία τους στου Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία που αναβλήθηκε αναγκαστικά λόγω της πανδημίας.