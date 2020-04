Οι The Killers κυκλοφορούν το single «Fire In Bone»

Ένα ακόμα τραγούδι από το νέο άλμπουμ των The Killers.

Μετά την επιτυχία του τελευταίου τους single «Caution», που έφτασε στο Νο. 1 στα εναλλακτικά ραδιόφωνα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, οι The Killers μοιράζονται με ενθουσιασμό το τραγούδι «Fire In Bone» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Imploding The Mirage».

Το έκτο studio album της μπάντας επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου, όμως οι τελευταίες λεπτομέρειες με τις οποίες έπρεπε να ασχοληθούν οι The Killers τελικά προκάλεσαν καθυστέρηση και αλλαγή του αρχικού προγραμματισμού.

Η νέα ημερομηνία κατά την οποία θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music το «Imploding The Mirage» αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Οι The Killers ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Instagram ότι το «Fire In Bone» είναι ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια στο «Imploding The Mirage».

Μιλώντας στο NME, ο Brandon Flowers των The Killers σχολίασε ότι το τραγούδι αποτύπωσε την ουσία του δίσκου ότι πρέπει «να βρεις ένα τρόπο να εκμεταλλευτείς το σύμπαν».

«Αυτή είναι η δική μου εκδοχή για το μονόκερο που μπαίνει στο δωμάτιο ή για τους κεραυνούς που πέφτουν. Ήμουν αρκετά τυχερός που είχα αυτήν την εμπειρία στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, αλλά μου θύμισε το πρώτο άλμπουμ μας, όταν αυτές οι στιγμές συνέβαιναν συχνά», είπε.

«Σου κλείνει το μάτι και κολλάς. Θες μόνο να το κυνηγήσεις», πρόσθεσε ο κεντρικός τραγουδιστής του συγκροτήματος.