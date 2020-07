The Killers: Έτοιμοι για την κυκλοφορία του άλμπουμ «Imploding The Mirage»

Στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του νέου δίσκου της μπαίνουν οι The Killers.

Οι The Killers ανακοινώνουν με χαρά ότι το νέο άλμπουμ τους «Imploding The Mirage» θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music στις 21 Αυγούστου 2020.

Το «Imploding The Mirage», το έκτο άλμπουμ των The Killers και το επόμενο μετά το «Wonderful Wonderful» του 2017, έχει ήδη σημειώσει επιτυχία charts με το single «Caution», που έφτασε στην κορυφή των εναλλακτικών ραδιοφώνων στις ΗΠΑ.

Το προηγούμενο διάστημα το συγκρότημα κυκλοφόρησε τα εντυπωσιακά κομμάτια «Fire In Bone» και «My Own Soul’s Warning». Το music video για το «My Own Soul’s Warning» μόλις έκανε το ντεμπούτο του.

Οι The Killers έχουν επιμεληθεί την παραγωγή του «Imploding The Mirage»- μαζί με τους Shawn Everett και Jonathan Rado των Foxygen, ενώ οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Λος Άντζελες, στο Λας Βέγκας και στο Park City της Γιούτα.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel (War On Drugs), Blake Mills και Lucius.

Η rock μπάντα ανακοινώνει επίσης την αναβολή των συναυλιών που θα έδιναν το 2020 σε Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, διευκρινίζοντας ότι οι προγραμματισμένες συναυλίες τους για το 2021 στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις αλλαγές.

«Όπως πολλοί από εμάς έχουν συνειδητοποιήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, η ιδέα ότι θα επιστρέφαμε στην “κανονικότητα” είναι πιο μακριά στο μέλλον από ό,τι αρχικά πιστεύαμε», σχολιάζει το συγκρότημα.

«Έχοντας αυτό κατά νου, έχουμε πάρει τη δύσκολη απόφαση να αναβάλουμε τις συναυλίες της περιοδείας μας στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, που έχουν προγραμματιστεί για το Φθινόπωρο. Η ασφάλεια των θαυμαστών και των οικογενειών μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς», τονίζουν οι The Killers.

«Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από το να κάνουμε περιοδεία και να παίξουμε αυτά τα τραγούδια για εσάς και όταν έρθει η ώρα, θα κάνουμε ακριβώς αυτό! Να είστε ασφαλείς και να είστε υγιείς. Σας εκτιμούμε», καταλήγουν.