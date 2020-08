Αντίστροφη μέτρηση για το νέο άλμπουμ των The Killers.

Στο κατώφλι της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ τους «Imploding The Mirage», οι The Killers μοιράζονται το εκπληκτικό single «Dying Breed».

Το τραγούδι έχει αναδειχθεί σε μια από τις αγαπημένες επιλογές του κοινού πριν καν δει το φως της δημοσιότητας ολόκληρο.

Συγκεκριμένα ο Brandon Flowers και ο Ronnie Vannucci των The Killers είχαν μοιραστεί ένα απόσπασμα του «Dying Breed» κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης που είχαν κάνει εν μέσω της καραντίνας.

«Δεν ξέρω τι θέλεις από μένα / Μερικές φορές δεν ξέρω τι να κάνω / Είναι σαν να ουρλιάζω μέσα ένα όνειρο / Είναι σαν να μην μπορώ να τα καταφέρω / Τι γίνεται αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό / Τι γίνεται αν δεν μπορούμε να βρούμε το μονοπάτι / Και θυμάμαι την υπόσχεση που έκανα / Και τον τρόπο που ένιωσα», τραγουδά ο Brandon Flowers.

Το εικαστικό που κοσμεί το εξώφυλλο του «Dying Breed» είναι άλλο ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης του καλλιτέχνη Thomas Blackshear, o οποίος φιλοτέχνησε και το εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ «Imploding The Mirage».

Εκτός από το «Dying Breed», ο καινούργιος δίσκος των The Killers θα περιλαμβάνει το «Caution», το οποίο αποδείχθηκε μια από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της μπάντας στην Αμερική, καθώς και τραγούδια όπως το «Fire In Bone» και το «My Own Soul’s Warning» που ήδη κυκλοφορούν.

Το άλμπουμ «Imploding The Mirage» των The Killers θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music την Παρασκευή 21 Αυγούστου.