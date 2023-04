Ένα ειλικρινές και προσωπικό τραγούδι από την The Kid LAROI για την απώλεια και το πένθος.

Μετά τη θριαμβευτική συναυλία του στο Coachella, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά το «Where Does Your Spirit Go?», ο The Kid LAROI κυκλοφόρησε επίσης τη δυναμική μπαλάντα.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ της Καλιφόρνιας, ο The Kid LAROI αφιέρωσε αυτό το ειλικρινές τραγούδι στους αδικοχαμένους φίλους του Juice WRLD και Saiko.

«Δεν ήταν στα σχέδια να κυκλοφορήσει, αλλά το τραγούδησα το Σαββατοκύριακο στο Coachella και αισθάνθηκα ότι για κάποιο λόγο ήταν η κατάλληλη στιγμή», εξήγησε ο 19χρονος τραγουδιστής σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αυτό το τραγούδι σημαίνει πολλά για εμένα. Είναι εξαιρετικά προσωπικό. Είναι ένα τραγούδι για την απώλεια, το πένθος και την αντιμετώπιση των σκέψεων και των συναισθημάτων που συνεπάγονται», εξήγησε.

«Προσεύχομαι για όλους εσάς που περνάτε κάτι παρόμοιο αυτή τη στιγμή και ελπίζω ότι θα σας βοηθήσει να νιώσετε λίγο λιγότερο μόνοι σε όλο αυτό. Σας αγαπώ παιδιά και σας ευχαριστώ για όλα», πρόσθεσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο The Kid LAROI ανακοίνωσε ένα παγκόσμιο livestream event για την τελευταία βραδιά της περιοδείας του «Bleed For You». Ο The Kid LAROI θα μεταδώσει ζωντανά σε όλο τον κόσμο την εμφάνιση που θα δώσει στις 3 Μαΐου στο State Farm Centre στο Champaign του Ιλινόι των ΗΠΑ.

Το livestream είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 τοπική ώρα (05:00 στις 4 Μαΐου σε ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα προβληθεί σε επανάληψη δύο φορές, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία οι θαυμαστές του The Kid LAROI σε όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια, η συναυλία θα είναι διαθέσιμη και για on-demand προβολή για επιπλέον 48 ώρες.

Ο The Kid LAROI επέστρεψε δισκογραφικά νωρίτερα φέτος με τα singles «I Can’t Go Back to the Way It Was», «Love Again», «I Can’t Go Back To The Way It Was (Intro)» και «I Guess It’s Love?». Τα συγκεκριμένα τραγούδια θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο νέο άλμπουμ του με τίτλο «The First Time».