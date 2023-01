«Έρχεται σύντομα» το νέο άλμπουμ του The Kid LAROI – Το πρώτο τραγούδι κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα

Ο The Kid LAROI ανακοίνωσε το νέο μουσικό κεφάλαιό του και έδωσε στη δημοσιότητα ένα trailer που προαναγγέλλει το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «The First Time».

Στο teaser διάρκειας 36 δευτερολέπτων, βλέπουμε τον The Kid LAROI σε διάφορες καθημερινές σκηνές και να φιλάει ένα κορίτσι, να πηδάει σε μια πισίνα και να καπνίζει.

Η φωνή του 19χρονου τραγουδιστή ακούγεται να λέει παράλληλα, εξηγώντας το θέμα του επερχόμενου άλμπουμ του: «Ποτέ δεν ξεχνάς την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που ερωτεύεσαι, την πρώτη φορά που σε πιάνουν, την πρώτη φορά που νιώθεις ντροπή, το πρώτο πραγματικό φιλί».

Το trailer επενδύει μουσικά ένα αισιόδοξο ακυκλοφόρητο τραγούδι, πιθανότατα το «The First Song», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ «The First Time» δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα μέχρι αυτή τη στιγμή, όμως ο The Kid LAROI υπόσχεται στους θαυμαστές του ότι «έρχεται σύντομα», με το άλμπουμ να είναι πλέον διαθέσιμο για pre-save και προ-παραγγελία.

Ο The Kid LAROI ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2022 ότι «The First Time» επρόκειτο να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς. Τον Μάρτιο, άλλαξε τον τίτλο του άλμπουμ σε «Kids Are Growing Up», όμως όπως φαίνεται, επέστρεψε στον αρχικό τίτλο.

Το «The First Time» θα διαδεχθεί για τον νεαρό Αυστραλό τραγουδιστή το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του «F*ck Love», το οποίο αποτελούνταν από τρία mixtapes που κυκλοφόρησαν το 2020 και το 2021.

Το «F*ck Love» περιείχε τις συγκλονιστικές συνεργασίες του The Kid LAROI με τη Miley Cyrus στο remix «Without You» και με τον Justin Bieber στο άκρως επιτυχημένο «Stay», ένα τραγούδι που έκανε θραύση σε όλο τον πλανήτη.

Το «Stay» κυριάρχησε για τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες και για έξι εβδομάδες στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Τον Απρίλιο του 2022 ο The Kid LAROI κυκλοφόρησε το «Thousand Miles» και τον Ιούλιο ακολούθησε η συμμετοχή του στο «Paris To Tokyo» του Fivio Foreign.