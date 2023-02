Ο The Kid LAROI μιλά για το νέο άλμπουμ «The First Time» και την επιτυχία σε νεαρή ηλικία

«Είναι μία μεγάλη ευλογία, είναι επίσης και μία μικρή κατάρα», σχολιάζει ο The Kid LAROI για την παγκόσμια επιτυχία του σε νεαρή ηλικία.

Ο The Kid LAROI έκλεισε την τελευταία ημέρα του NBA All-Star Weekend την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου με μία αξέχαστη εμφάνιση στο AT&T NBA All-Star Pre-Game Concert. Ωστόσο, τα δύο νέα singles του, «Kids Are Growing Up» και «Love Again», είναι αυτά που έχουν ενθουσιάσει περισσότερο τους θαυμαστές του για το επερχόμενο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του «The First Time».

«Είμαι πολύ χαρούμενος, φίλε. Είμαι χαρούμενος που βγάζω ξανά πράγματα και ενθουσιασμένος που θα πάω ξανά σε περιοδεία», είπε ο The Kid LAROI στο Billboard για την επιστροφή του στη σκηνή μετά από απουσία δύο ετών.

«Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αισθάνομαι ότι πολλοί καλλιτέχνες δεν απολαμβάνουν τις περιοδείες – αλλά έκανα την πρώτη μου πέρυσι, και είχε τόση πλάκα», συνέχισε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο 19χρονος καλλιτέχνης έχει μία ακλόνητη επιθυμία να μεγαλουργήσει και να δημιουργήσει μουσική που να έχει βαθιά απήχηση στους θαυμαστές του.

Ο The Kid LAROI ανέφερε τον εκλιπόντα Kobe Bryant ως έναν από τους αγαπημένους του μπασκετμπολίστες και σημείωσε ότι το εργασιακό ήθος του θρύλου των Lakers επηρέασε έντονα την προσέγγισή του στην τέχνη του.

«Φτιάχνω (το άλμπουμ) τα τελευταία δύο χρόνια. Όχι δύο χρόνια που δούλευα κάθε μέρα για αυτό το άλμπουμ, αλλά δύο χρόνια ανάμεσα σε άλλα πράγματα», εξήγησε ο The Kid LAROI.

«Δημιουργούσα μικρές ιδέες, και τα πράγματα με τα οποία ξεκίνησα στην αρχή, τα οποία θα δω μέχρι το τέλος. Και μετά τα πράγματα που έκανα πριν από τρεις μέρες και που νιώθω ότι πρέπει να μπουν στο άλμπουμ. Οπότε, ήταν απλά μία αργή διαδικασία», πρόσθεσε.

Το παιδί – θαύμα τόνισε ότι έχει πραγματικά αφοσιωθεί τους τελευταίους τρεις με τέσσερις μήνες στην ολοκλήρωση του πολυαναμενόμενου άλμπουμ του. Το τελευταίο του project, το «F*ck Love», που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, ήταν κάτι για το οποίο, όπως εξομολογήθηκε, δεν είναι ιδιαίτερα υπερήφανος από άποψη μηνυμάτων.

«Δεν μου αρέσει κάπως αυτό το project, φίλε», είπε γελώντας. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν συμφωνώ πια με πολλά από τα πράγματα εκεί μέσα. Θέλω να πω, δεν συμφωνώ με το μήνυμα του άλμπουμ γενικά. Το “F*ck Love”, νομίζω ότι ήταν μία ανώριμη δήλωση. Νομίζω ότι ήταν σαν μία δήλωση που έγινε εν θερμώ», ανέφερε.

Τα τελευταία χρόνια, η πατρίδα του The Kid LAROI, η Αυστραλία, έχει σημειώσει αναμφισβήτητο αντίκτυπο στην παραγωγή ενός ποικίλου φάσματος ταλέντων στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένων παικτών του NBA όπως οι Ben Simmons, Josh Giddey και Patty Mills.

Ο Simmons, ειδικότερα, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας σε νεαρή ηλικία, μία εμπειρία με την οποία ο The Kid LAROI μπορεί να ταυτιστεί – αναγνωρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της προσωπικής ανάπτυξης στο επίκεντρο της δημοσιότητας ήταν μία διαδικασία που περιελάμβανε δοκιμές και λάθη.

Ωστόσο, τον βοήθησε να αποκτήσει ένα αφοσιωμένο κοινό στην αρχή της καριέρας του, και καθώς η κυκλοφορία του «The First Time» πλησιάζει, οι θαυμαστές του μπορούν να περιμένουν περισσότερα δείγματα της εξαιρετικής ευαλωτότητας και της μοναδικής προσέγγισής του, που του χάρισαν τις πρώτες επιτυχίες του.

«Προσωπικά, νομίζω ότι το θεωρώ μία μεγάλη ευλογία. Είναι επίσης και μία μικρή κατάρα», υποστήριξε ο The Kid LAROI για την παγκόσμια επιτυχία του σε νεαρή ηλικία.

«Υπέγραψα το δισκογραφικό συμβόλαιό μου με την Columbia όταν ήμουν 15 ετών. Στα 15, δεν ξέρεις τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρεις. Είσαι στην κυριολεξία ένα παιδί, ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Θα γίνω 20 φέτος και κοιτάζω πίσω στα 15 και νιώθω ότι ήμουν κυριολεκτικά παιδί και μωρό», τόνισε.

Ο The KID LAROI θα έχει διαφορετική νοοτροπία στο επερχόμενο άλμπουμ του, αλλά εξακολουθεί να βάζει τα πάντα στην κατάλληλη διάσταση όσον αφορά τις προηγούμενες δουλειές του.

«Το ωραίο πράγμα με τη μουσική και το να κυκλοφορείς πράγματα είναι ότι είναι σαν μία χρονοκάψουλα, σωστά;. Οπότε, είναι σαν να λες: “Ό,τι πεις, έτσι ένιωθα εκείνη τη στιγμή”. Και είναι ωραίο που μπορώ να κοιτάζω πίσω, να φρικάρω με αυτό και να είμαι υπερήφανος για τα επόμενα πράγματα που πρόκειται να κυκλοφορήσω», σχολίασε.