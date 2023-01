Ο The Kid LAROI ελπίζει να βρει την «αγάπη ξανά» στο νέο single «Love Again»

Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του The Kid LAROI.

Ο The Kid LAROI κυκλοφορεί το «Love Again», το πολυαναμενόμενο πρώτο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του «The First Time».

Οι θαυμαστές του περίμεναν με αγωνία το «Love Again» από τότε που ο The Kid LAROI το τραγούδησε στη sold out περιοδεία του «End Of The World Tour» το περασμένο έτος.

Το «Love Again» συνοδεύεται από ένα επίσημο βίντεο σε σκηνοθεσία του Adrian Villagomez, στο οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε μία κλασική ιστορία αγάπης με μία ανατροπή.

Ο The Kid LAROI τραγουδά: «Μπορούμε να ξαναβρούμε την αγάπη; / Είναι αυτή τη φορά το τέλος; / Πες μου».

Το «Love Again» έπεται του «Can’t Go Back To The Way It Was (Intro)» που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα. Και τα δύο τραγούδια θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ «The First Time».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο The Kid LAROI ανακοίνωσε το «The Kid LAROI’s Wild Dreams» – μία διαδραστική εμπειρία στο Fortnite, όπου οι παίκτες θα ζήσουν νέες περιπέτειες στην κυβερνοπόλη «Laroitown» και τελικά θα παρακολουθήσουν μία συναρπαστική συναυλία του Αυστραλού σταρ με αγαπημένα τραγούδια του κοινού και νέα μουσική.

Μετά τη συναυλία, οι παίκτες μπορούν να συναντήσουν τον The Kid LAROI στην εμπειρία του Afterparty. Στο Afterparty, μπορείτε να ακούσετε το mix του «Wild Dreams» σε επανάληψη και να πάρετε μία γεύση από τη ζωή του LAROI – τόσο στην περιοδεία όσο και πέραν αυτής.

Κατά τη διάρκεια και των δύο εμπειριών, οι παίκτες μπορούν να ολοκληρώσουν τα Wild Dreams Quests του The Kid LAROI για να κερδίσουν XP και ειδικά αντικείμενα του τραγουδιστή, όπως τα Lobby Tracks «Love Again» και «Thousand Miles», την οθόνη φόρτωσης «LAROI & The Rogue» και τα σπρέι «LAROI Was Here» και «LAROI’s Tag».

Οι αποστολές «The Kid LAROI’s Wild Dreams Quests» θα είναι διαθέσιμες από τις 28 Ιανουαρίου στις 01:00 π.μ. ώρα Ελλάδας έως τις 01:00 π.μ. στις 4 Φεβρουαρίου.