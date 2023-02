Ο The Kid LAROI κυκλοφορεί το τραγούδι «Kids Are Growing Up (Part 1)»

Το «Kids Are Growing Up (Part 1)» είναι ίσως το πιο στοχαστικό τραγούδι του The Kid LAROI μέχρι σήμερα.

Ο The Kid LAROI δίνει άλλη μία γεύση από το νέο άλμπουμ του «The First Time».

Το «Kids Are Growing Up (Part 1)» είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι στο οποίο ο 19χρονος Αυστραλός καλλιτέχνης αναλογίζεται τις δυσκολίες της ενηλικίωσης και θυμάται τις πρώτες ημέρες που ονειρευόταν να βρεθεί στη θέση στην οποία ρίσκεται τώρα.

«Μεγαλώνοντας, παρακολουθούσα τις συνεντεύξεις των αγαπημένων μου ράπερ / Δεν τους πίστευα όταν έλεγαν: “Δεν είναι όλα όπως φαίνονται” / Αλλά τώρα που είμαι εδώ, συνειδητοποίησα ότι έλεγαν την αλήθεια», αναφέρει το τραγούδι.

Στο μουσικό βίντεο για το «Kids Are Growing Up (Part 1)», σε σκηνοθεσία του Ramez Silyan, ο The Kid LAROI αποτυπώνει διάφορες σημαντικές σκηνές της παιδικής ηλικίας του και τον παρακολουθούμε να μετράει το ύψος του σε έναν τοίχο, να διασκεδάζει και να επαναστατεί με τους φίλους του και να επισκέπτεται τον τάφο ενός μέλους της οικογένειάς του.

Το «Kids Are Growing Up (Part 1)» έχει διάρκεια δυο λεπτά, αλλά ο αντίκτυπός του είναι πολύ μεγαλύτερος. Ίσως είναι το πιο στοχαστικό τραγούδι του The Kid LAROI μέχρι σήμερα.

Τον προηγούμενο μήνα, ο The Kid LAROI κυκλοφόρησε το «I Can’t Go Back to the Way It Was (Intro)» και το «Love Again», το οποίο έφτασε στο Top 40 στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Και τα δύο τραγούδια θα συμπεριληφθούν στο «The First Time», το επόμενο πρότζεκτ του The Kid LAROI μετά την επιτυχημένη σειρά mixtape «F*ck Love» που κατέκτησε την κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας του και των ΗΠΑ.

Ενώ τα πρώτα singles του «The First Time» έχουν κυκλοφορήσει, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του ολοκληρωμένου άλμπουμ, με τον The Kid LAROI να υπαινίσσεται μόνο ότι θα «έρθει σύντομα».

Ο The Kid LAROI έχει μία πολυάσχολη περίοδο μπροστά του.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «The First Time», έχει επιβεβαιωθεί ότι θα είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο φετινό «Coachella» με επικεφαλής τους Bad Bunny, BLACKPINK και Frank Ocean.

Ο The KID LAROI θα συμμετάσχει στη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, το Σάββατο 15 και 22 Απριλίου, μαζί με ονόματα όπως η Rosalía και η Charli XCX.