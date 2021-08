The Kid LAROI και Justin Bieber στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 με το «Stay»

Στην κορυφή η συνεργασία του The Kid LAROI και του Justin Bieber.

Το «Stay» του The Kid LAROI και του Justin Bieber ανεβαίνει στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 στην τέταρτη εβδομάδα παρουσίας του στην κατάταξη.

Αυτό είναι το πρώτο No. 1 του The Kid LAROI του Hot 100 και το όγδοο No. 1 του Justin Bieber.

Ο The Kid LAROI είναι ο πρώτος γεννημένος στην Αυστραλία σόλο άνδρας καλλιτέχνης που κατακτά την κορυφή του Billboard Hot 100 μετά τον Rick Springfield και το «Jessie’s Girl» πριν από 40 χρόνια.

Σύμφωνα με την MRC Data, το «Stay» συγκέντρωσε στην αμερικανική αγορά την τελευταία εβδομάδα 31,9 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (αύξηση 16%), 30,9 εκατομμύρια streams (αύξηση 1%) και 14.400 downloads (αύξηση 70%), υποβοηθούμενο από την έκπτωση στα 69 σεντς στην οποία διατέθηκε το τραγούδι.

Ενώ αυτό είναι το πρώτο του No. 1 στο Hot 100, ο The Kid LAROI διαθέτει συνολικά τρία τραγούδια που έχουν εμφανιστεί στο Top 10 του chart. Η καλύτερη θέση στην οποία είχε φτάσει προηγουμένως ήταν το Νο. 8 με το remix του «Without You» με τη συμμετοχή της Miley Cyrus τον Μάιο.

Παράλληλα ο Justin Bieber ισοφάρισε με τις οχτώ πρωτιές του το ρεκόρ του Drake για τον Καναδό καλλιτέχνη με τα περισσότερα No. 1 στην ιστορία του Hot 100. Ακολουθεί ο The Weeknd με έξι πρωτιές και ο Bryan Adams και η Celine Dion που έχουν στο ενεργητικό τους από τέσσερις πρωτιές.

Ο The Kid LAROI, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Νότια Ουαλία, είναι ο πρώτος καλλιτέχνης με καταγωγή από την Αυστραλία που ηγείται του Hot 100 από τότε που η Sia (γεννημένη στην Αδελαΐδα) βασίλευσε στην κατάταξη για τέσσερις εβδομάδες τον Αύγουστο του 2016 με το «Cheap Thrills» με τη συμμετοχή του Sean Paul.

Επιπλέον ο The Kid LAROI είναι ο πρώτος γεννημένος στην Αυστραλία σόλο άνδρας καλλιτέχνης που κατακτά την κορυφή του Billboard Hot 100 μετά από 40 χρόνια, από τότε που ο Rick Springfield (γεννημένος στο South Wentworthville, προάστιο του Σίδνεϊ) κυριάρχησε στο chart τον 8 Αύγουστο του 1981, με το «Jessie’s Girl».

Ο The Kid LAROI και οι Rick Springfield είναι οι δύο μοναδικοί μόνοι στην Αυστραλία σόλο άνδρες καλλιτέχνες που έχουν ανέβει στο No. 1 του Hot 100.

Την προηγούμενη εβδομάδα στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard 200 αναρριχήθηκε το άλμπουμ «F*ck Love» του The Kid LAROI, ένα έτος και δύο μήνες μετά την αρχική κυκλοφορία του στις 24 Ιουλίου 2020, καταγράφοντας αύξηση 409% στις πωλήσεις του.

Τα τραγούδια του Justin Bieber που έχουν κατακτήσει το No. 1 του Hot 100

• «What Do You Mean?» (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Σεπτέμβριος 2015)

• «Sorry» (3 εβδομάδες, Ιανουάριος 2016)

• «Love Yourself» (2 εβδομάδες, Φεβρουάριος 2016)

• «I’m The One» – DJ Khaled feat. Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne (1 εβδομάδα, Μάιος 2017)

• «Despacito» – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Bieber (16 εβδομάδες, Μάιος 2017)

• «Stuck With U» με την Ariana Grande (1 εβδομάδα, Μάιος 2020)

• «Peaches» feat. Daniel Caesar & Giveon (1 εβδομάδα, Μάρτιος 2021)

• «Stay» – The Kid LAROI & Justin Bieber (1 εβδομάδα μέχρι σήμερα, Αύγουστος 2021)