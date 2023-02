The Kid LAROI: Μεταμορφώνεται σε ηλικιωμένο rock star στο video του «I Guess It’s Love?»

Ένα ακόμα νέο τραγούδι από τον The Kid LAROI εν αναμονή περισσότερων πληροφοριών για το πρώτο άλμπουμ του.

Ο The Kid LAROI καταθέτει στο music video για το νέο τραγούδι του «I Guess It’s Love?» μία σατιρική άποψη για τη ζωή και τις σχέσεις ενός ροκ σταρ που μεγαλώνει.

Το μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Helmi ξεκινά με τον The Kid LAROI να περνάει χρόνο με την influencer σύντροφό του Katarina Deme σήμερα: τρώνε nachos, παίζουν σε ένα γήπεδο τένις, φιλιούνται στην πισίνα, αγκαλιάζονται στη σάουνα και έχουν ερωτικές στιγμές στο κρεβάτι.

«Δεν χρειάζομαι κανέναν άλλον εκτός από εσένα, εσένα, εσένα, εσένα και εμένα / Με ρώτησε πού θα προσπαθήσω να φάω, της είπα: “Εσύ αποφασίζεις” / Ειλικρινά, μωρό μου, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που έχω στο μυαλό μου», τραγουδάει ο The Kid LAROI στο πρώτο κουπλέ του τραγουδιού.

Το music video για το «I Guess It’s Love?» αλλάζει ξαφνικά και δείχνει τον The Kid LAROI να έχει υποβληθεί σε υπερβολικές χειρουργικές επεμβάσεις και ένα αποκρουστικό κατσικίσιο μουσάκι, ενώ η Katarina Deme παραμένει το ίδιο νέα όπως και πριν.

Ενώ τσακώνονται πριν φιληθούν σε ένα κρεβάτι, η Katarina Deme βγάζει το μπλουζάκι της και αποκαλύπτεται ότι το στήθος της έχει ξαφνικά φουσκώσει και το πρόσωπό της έχει παραμορφωθεί μετά από μία άστοχη επέμβαση και στη συνέχεια το ζευγάρι συνεχίζει τον πολυτελή τρόπο ζωής του, στα πρότυπα του Χόλιγουντ.

Το «I Guess It’s Love?» προχωράει γρήγορα προς τα εμπρός στην εποχή που είναι ακόμα μεγαλύτεροι, ρυτιδιασμένοι και υπέρβαροι, ενώ ο The Kid LAROI αντιπαρατίθεται με τους παπαράτσι σηκώνοντας το μεσαίο δάχτυλο ψηλά.

Το music video τελειώνει με τον The Kid LAROI και η Katarina Deme να παντρεύονται ενώ είναι ηλικιωμένοι και αποκαλύπτει τα επόμενα σχέδια του Αυστραλού τραγουδιστή: πρόκειται να ακολουθήσει ένα single με τον τίτλο «What Just Happened» και να αποκαλυθφεί η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ του «The First Time».

Το «I Guess It’s Love?» είναι το τέταρτο συνεχόμενο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ «The First Time» του The Kid LAROI.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, ο 19χρονος ράπερ μοιράστηκε τα singles «I Can’t Go Back to the Way It Was», «Love Again» και «I Can’t Go Back To The Way It Was (Intro)» και έδωσε στη δημοσιότητα ένα trailer για το άλμπουμ του «The First Time».

«Δεν ξεχνάς ποτέ την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που ερωτεύεσαι. Την πρώτη φορά που σε πιάνουν. Την πρώτη φορά που νιώθεις ντροπή. Το πρώτο πραγματικό φιλί», λέει ο The Kid LAROI στο trailer του «The First Time», δίνοντας τον τόνο του άλμπουμ.