Ο The Kid LAROI κάνει ακόμα ένα βήμα προς το νέο άλμπουμ του.

Ο The Kid LAROI κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι με τίτλο «I Can’t Go Back To The Way It Was (Intro)» και δίνει την πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ του.

Μετά την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ του «The First Time», ο The Kid LAROI συνεχίζει με την κυκλοφορία του «Can’t Go Back To The Way It Was (Intro)» και του music video για το τραγούδι που σκηνοθέτησε ο Julian Klincewicz.

«Έκανα πράγματα που ήξερα ότι ήταν λάθος / Αλλά ο χρόνος συνεχίζει να προχωράει / Και δεν έχει σημασία προς τα πού τρέχω / Δεν μπορώ να επιστρέψω στα παλιά».

Στο λιτό music video για το τραγ0ούδι διάρκειας μόλις ενός λεπτού και 37 δευτερολέπτων, ο The Kid LAROI εμφανίζεται με διάθεση περισυλλογής και ανατρέχει στις αναμνήσεις του, πριν εκπλήξει τους θαυμαστές του στο τέλος του «Intro» ανακοινώνοντας την ημερομηνία κυκλοφορίας του επόμενου single από το «The First Time».

Το «I Can’t Go Back To The Way It Was (Intro)» θα ακολουθήσει το «Love Again», το οποίο θα κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου.

Το άλμπουμ με τίτλο «The First Time» αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος από την Columbia Records / Sony Music και θα διαδεχθεί τη σειρά mixtapes «F*ck Love» του Αυστραλού τραγουδιστή.

Ο The Kid LAROI, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Charlton Howard, ανακοίνωσε ότι το νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ του είναι καθ’ οδόν την περασμένη εβδομάδα με ένα trailer που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τις πρώτες εμπειρίες της ενηλικίωσης

«Δεν ξεχνάς ποτέ την πρώτη φορά», λέει στο βίντεο ο 19χρονος Αυστραλός τραγουδιστής.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο The Kid LAROI ηχογραφούσε μουσική στο κινητό τηλέφωνο της μητέρας του και ανέβαζε τα τραγούδια του στο SoundCloud και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ταλέντο του, η επιμονή του και το πάθος του για τη μουσική οδήγησαν στην αναγνώρισή του από άλλους καλλιτέχνες, θαυμαστές και μεγάλες μουσικές εταιρείες διεθνώς, και έτσι μετακόμισε στο Λος Άντζελες.

Απέκτησε φήμη μετά τη φιλία του και την περιοδεία του με τον εκλιπόντα Juice WRLD. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία.

Ο The Kid LAROI έχει κερδίσει δεκάδες χρυσούς, πλατινένιους και πολυπλατινένιους δίσκους, ενώ κατέκτησε το No. 1 του Billboard Hot 100 με την τέσσερις φορές πλατινένια συνεργασία του με τον Justin Bieber στο τραγούδι «Stay».

Επίσης, κατέλαβε την πρώτη θέση στο Billboard 200 με το πρότζεκτ «F*ck Love» και η πρώτη παγκόσμια headline περιοδεία του έγινε πέρυσι sold out.