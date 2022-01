Ο The Kid LAROI «δουλεύει μέρα – νύχτα» για να ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ του

«Ανυπομονώ να σας δείξω αυτό που ετοιμάζω, είναι σχεδόν η ώρα».

Ο The Kid LAROI είναι στο στούντιο ηχογράφησης και «δουλεύει μέρα – νύχτα» για να ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ του, καθώς στα τέλη του Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη του περιοδεία και τα περιθώρια στενεύουν.

Ο 18χρονος Αυστραλός καλλιτέχνης έδωσε μάλιστα στους θαυμαστές του μία γεύση από όσα ετοιμάζει και δημοσίευσε στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram ένα απόσπασμα από ένα νέο τραγούδι με τη συμμετοχή του ράπερ Nardo Wick από το Jacksonville της Φλόριντα, το οποίο φέρεται να έχει τον τίτλο «Rich Boy».

«Πότε το θέλετε; Ενημερώστε με!», έγραψε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει το τραγούδι σύντομα.

Ο The Kid LAROI επέστρεψε πριν λίγες ημέρες στο Instagram μετά από ένα διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραψε: «Το άλμπουμ έρχεται. Δουλεύω μέρα – νύχτα για όλους εσάς».

Στην ίδια ανάρτηση, ευχαρίστησε επίσης τον ράπερ Don Toliver του Χιούστον που «τον στήριξε»: «Σε ευχαριστώ που με στήριξες σε αυτό το οικογενειακό διάλειμμα», ανέφερε.

«Είμαι κάτι παραπάνω από ευλογημένος που μπορώ να πω ότι έχω τους καλύτερους υποστηρικτές στον πλανήτη γη. Σας αγαπώ όλους αιώνια και ανυπομονώ να σας δείξω αυτό που ετοιμάζω… είναι σχεδόν η ώρα», πρόσθεσε ο The Kid LAROI.

Το 2021 ο The Kid LAROI ολοκλήρωσε το πρώτο του mixtape, με τίτλο «F*ck Love», με την την κυκλοφορία του τρίτου και τελευταίου μέρους του, του EP «F*ck Love 3: Over You», στο οποίο περιλαμβάνεται η επιτυχημένη συνεργασία του με τον Justin Bieber στο «Stay».

Η περιοδεία «End of the World Tour» του The Kid LAROI θα ξεκινήσει με το αμερικανικό σκέλος της στις 29 Ιανουαρίου από το Φοίνιξ της Αριζόνα και θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαρτίου στην Ατλάντα της Τζόρτζια, έχοντας κάνει ενδιάμεσα στάσεις σε Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Ντιτρόιτ, Ουάσινγκτον, Μαϊάμι και Νέα Υόρκη.

Εν τω μεταξύ, ο The Kid LAROI είναι υποψήφιος για τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα Βραβεία Grammy 2022, καθώς και για το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς με τη συμμετοχή του στο άλμπουμ «Justice» του Justin Bieber.