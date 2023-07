Ο The Kid LAROI ήταν αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου του Juice WRLD

Οι αποκαλύψεις του The Kid LAROI για τις τελευταίες στιγμές του Juice WRLD.

Σε μια έντονη σκηνή στο νέο ντοκιμαντέρ «Into The Abyss» για τον Juice WRLD, ο συνάδελφος και φίλος του εκλιπόντος ράπερ, The Kid LAROI, μιλάει για πρώτη φορά για τη νύχτα που ο 21χρονος Juice πέθανε μετά από επιληπτική κρίση στο αεροδρόμιο Midway του Σικάγο.

Φορώντας σκούρα γυαλιά και μιλώντας διακοπτόμενα με συναισθηματικό τόνο, ο 18χρονος Αυστραλός σταρ περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του εκλιπόντος μέντορά του και «μεγάλου αδελφού» του.

Το ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Tommy Oliver έκανε πρεμιέρα στο HBO Max στις 16 Δεκεμβρίου και εν μέσω των αφιερωμάτων στον ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Jarad Higgins, ο The Kid LAROI περιέγραψε με ανατριχιαστικό τρόπο τον θάνατο του φίλου του και το σοκ και τη σύγχυση που προκάλεσε στους ανθρώπους της ομάδας που βρίσκονταν μαζί του στο αεροδρόμιο εκείνο το βράδυ.

«Θυμάμαι να κατεβαίνω (από το αεροπλάνο) και να βλέπω από το παράθυρο την αστυνομία και τα λοιπά και να σκέφτομαι: “Τι στο καλό;”», είπε ο The Kid LAROI στο ντοκιμαντέρ.

«Μου είπαν: “Βγάλτε όλοι τα διαβατήριά σας”. Καθόμουν κάτω και ο Juice καθόταν απέναντί μου. Ο G Money (μέλος της ομάδας του Juice WRLD) καθόταν ακριβώς εκεί. Θυμήθηκα ότι ο Juice και ο G Money έδωσαν τα χέρια», συνέχισε.

Πολύ γρήγορα, όπως περιέγραψε ο The LAROI «πάγωσε» και ρώτησε τις αρχές τι θα μπορούσε να κάνει για να βοηθήσει τον Juice WRLD του, ο θάνατος του οποίου αποδόθηκε αργότερα σε δηλητηρίαση από οξυκωδόνη και κωδεΐνη.

«Ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση. Απλά καθόμουν εκεί πανικόβλητος. Έλεγα: “Τι στο καλό;”. Και στην αρχή νομίζαμε ότι είχε πάθει κρίση και μετά άρχισε να βγαίνει αίμα από το στόμα και τη μύτη του. Τότε όλοι προφανώς άρχισαν να φρικάρουν πολύ περισσότερο. Μετά ήρθε η αστυνομία και μας πέρασε χειροπέδες. Μας έβαλαν χειροπέδες σε μια γραμμή και μας έλεγαν: “Μείνετε μακριά του!”», αποκάλυψε.

Ο The Kid LAROI ανέφερε ότι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε όλα τα μέλη της ομάδας του Juice WRLD, εκτός από την Ally Lotti, την σύντροφο του ράπερ. «Μου πέρασαν χειροπέδες και έλεγαν στην Ally: “Ηρέμησε, είναι μια χαρά, ηρέμησε”. Εμείς όλοι κοιτούσαμε και λέγαμε: “Αδερφέ, αιμορραγεί”», είπε ο The Kid LAROI.

Ο Juice WRLD είχε επιστρέψει στο Σικάγο με ιδιωτική πτήση από το Λος Άντζελες όταν υπέστη κρίση στο διεθνές αεροδρόμιο Midway τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2019. Μεταφέρθηκε γρήγορα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου λίγες ώρες αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, o οποίος χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως ατύχημα.

Ο The Kid LAROI και ο Juice WRLD είχαν μακρά προϊστορία. Ο Αυστραλός τραγουδιστής είχε ανοίξει τις συναυλίες του Αμερικανού ράπερ στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη το 2019 και αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με την Grade A Productions, με την οποία συνεργαζόταν ο Juice.

Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν επίσης τις δυνάμεις τους στο τραγούδι «Go» το οποίο συμπεριλήφθηκε στο mixtape «Fuck Love» του The Kid LAROI που κυκλοφόρησε το 2020. Ενόψει της συμπλήρωσης ενός έτους από τον θάνατο του Juice WRLD, ο The Kid LAROI κυκλοφόρησε στα τέλη του 2020 τη διασκευή τους για το «Reminds Me Of You» της Kim Petras.