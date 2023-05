Οι The Hives επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 11 χρόνια

Οι The Hives θα εμφανιστούν αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα μαζί με τους Arctic Monkeys.

Οι The Hives επιστρέφουν μετά από μία δεκαετία με ένα νέο άλμπουμ.

Το rock’n’roll συγκρότημα από τη Σουηδία ανακοίνωσε ότι το νέο άλμπουμ του με τίτλο «The Death Of Randy Fitzsimmons» θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου με τη διανομή της FUGA.

Την ανακοίνωση συνοδεύει η κυκλοφορία του single «Bogus Operandi», με το οποίο ανοίγει το επερχόμενο άλμπουμ των The Hives.

Ο επίμονος εκρηκτικός αλλά και ήπιος ήχος του συνδυάζεται με τη χαρακτηριστική άγρια ενέργεια των The Hives, δίνοντας μία γεύση από ολόκληρο το άλμπουμ. Το συναρπαστικό video clip του «Bogus Operandi» σκηνοθέτησε ο Aube Perrie (Harry Styles, Megan Thee Stallion).

Όπως υποδηλώνει και ο μακάβριος τίτλος του άλμπουμ «The Death Of Randy Fitzsimmons», η παρατεταμένη απουσία του συγκροτήματος από το στούντιο δεν ήταν ένα διάλειμμα, αλλά μάλλον μία ιστορία τρόμου.

Οι The Hives παραδέχονται τώρα ότι δεν έχουν δει ή μιλήσει με τον ιδρυτή, μέντορα και τραγουδοποιό του συγκροτήματος Randy Fitzsimmons, ο οποίος απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας μετά την κυκλοφορία του «Lex Hives» του 2012.

Μετά την πρόσφατη ανακάλυψη μίας κρυφής νεκρολογίας και ενός αινιγματικού ποιήματος στην τοπική εφημερίδα της πόλης Northern Vastmanland από την οποία κατάγονται οι The Hives, τα μέλη του συγκροτήματος οδηγήθηκαν στον τάφο του Fitzsimmons.

Αφού έσκαψαν το πρόσφατα σκαμμένο έδαφος, οι The Hives δεν εντόπισαν κάποιο πτώμα, αλλά αντίθετα αρκετές κασέτες, κοστούμια και ένα κομμάτι χαρτί που έγραφε τις λέξεις «The Death Of Randy Fitzsimmons». Το αν επρόκειτο για φάρσα ή για το πρώτο βήμα ενός παιχνιδιού του Fitzsimmons παραμένει άγνωστο.

Οι κασέτες περιλάμβαναν τα demos που θα γίνονταν τα δώδεκα νέα τραγούδια του άλμπουμ «The Death Of Randy Fitzsimmons».

Ο frontman του συγκροτήματος, Howlin’ Pelle Almqvist, δήλωσε για το νέο άλμπουμ: «Δεν υπάρχει καμία ωριμότητα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ποιος στο διάολο θέλει ώριμο rock’n’roll; Αυτό είναι το λάθος που κάνει πάντα ο κόσμος, νομίζω».

«“Eίναι σαν το rock’n’roll αλλά ενήλικο”, κανείς δεν το θέλει αυτό! Αυτό κυριολεκτικά αφαιρεί τα καλά πράγματα. Το rock’n’roll δεν μπορεί να μεγαλώσει, είναι μία αιώνια εφηβεία και αυτό το άλμπουμ έχει ακριβώς αυτή την αίσθηση, η οποία οφείλεται στον ενθουσιασμό μας – και δεν μπορείς να τον προσποιηθείς», συνέχισε.

Ο μπασίστας The Johan And Only, μετά την αποχώρηση του Dr Matt Destruction, είναι πλέον μόνιμο μέλος του συγκροτήματος μαζί με τους Chris Dangerous, Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson και Howlin’ Pelle.

Την παραγωγή του άλμπουμ έκανε ο Patrik Berger. Το «The Death Of Randy Fitzsimmons»

αποτυπώνει τέλεια την punk των The Hives.

Στα 25 χρόνια της ιστορίας τους, οι The Hives έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχουν δώσει αμέτρητες sold-out συναυλίες και έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πλήθος καλλιτεχνών, από τους AC/DC μέχρι τους Rolling Stones. Έχουν πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Το «The Death Of Randy Fitzsimmons» σηματοδοτεί μία πραγματική αναγέννηση.

Οι The Hives θα ξεκινήσουν σύντομα μία περιοδεία με τους Arctic Monkeys, η οποία θα περιλαμβάνει μία στάση και στην Αθήνα στις 18 και 19 Ιουλίου στο πλαίσιο του Release Athens 2023.

Το tracklist του «The Death Of Randy Fitzsimmons»



1. Bogus Operandi

2. Trapdoor Solution

3. Countdown To Shutdown

4. Rigor Mortis Radio

5. Stick Up

6. Smoke & Mirrors

7. Crash Into The Weekend

8. Two Kinds Of Trouble

9. The Way The Story Goes

10. The Bomb

11. What Did I Ever Do To You?

12. Step Out Of The Way