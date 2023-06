Οι The Hives μοιράζονται το εκρηκτικό τραγούδι «Countdown To Shutdown»

Ένα δυνατό τραγούδι από τους The Hives για όλες τις καλοκαιρινές ροκ ανάγκες σας.

Οι The Hives μοιράζονται το «Countdown To Shutdown», το δεύτερο single από το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ τους «The Death Of Randy Fitzsimmons», που θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου με τη διανομή της FUGA.

Το «Countdown To Shutdown» είναι ένα εκρηκτικό τραγούδι με δυναμικά κιθαριστικά riffs και μία ηλεκτρισμένη ερμηνεία από τον frontman Howlin’ Pelle Almqvist.

Το πρώτο single από το νέο άλμπουμ των The Hives, «Bogus Operandi», κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και έλαβε θερμές κριτικές από μέσα όπως τα Rolling Stone, The Needle Drop, SPIN, Loudwire, Stereogum και άλλα.

Το «Countdown To Shutdown» συνοδεύεται από ένα video clip που σκηνοθέτησε ο SNASK (Viagra Boys).

Στο βίντεο, οι The Hives κάθονται έξω από ένα γυάλινο κτίριο που βρίσκονται τα γραφεία μιας πολυεθνικής εταιρείας. Καθώς τα κουστουμαρισμένα στελέχη ερμηνεύουν το τραγούδι, το συγκρότημα εισβάλει στο χώρο και κλέβει την παράσταση.

Ο Howlin’ Pelle λέει για το τραγούδι: «Αντίστροφη μέτρηση για την οικονομική κατάρρευση; Αντίστροφη μέτρηση για το σαββατοκύριακο που περιμένατε; Αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα της αγαπημένης σας ομάδας; Οι The Hives σας καλύπτουν με το “Countdown To Shutdown”».

«Ένα δυνατό τραγούδι για όλες τις καλοκαιρινές (ροκ) ανάγκες σας. Περίπου 37% πιο αποτελεσματικό από τον πιο κοντινό ανταγωνιστή και σίγουρα θα βοηθήσει τα αποτελέσματα του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου. Αγοράστε τώρα και παρακολουθήστε την άνοδο της μετοχής!», συνεχίζει.

Το νέο άλμπουμ «The Death Of Randy Fitzsimmons» των The Hives θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, σε CD και βινύλιο, ενώ θα είναι διαθέσιμο και σε συλλεκτικό βινύλιο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του συγκροτήματος.

Οι The Hives είναι οι Chris Dangerous, Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson, Howlin’ Pelle, και The Johan And Only. ​​

Στα 25 χρόνια της ιστορίας τους, οι The Hives έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχουν δώσει αμέτρητες sold-out συναυλίες και έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πλήθος καλλιτεχνών, από τους AC/DC μέχρι τους Rolling Stones. Έχουν πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Το «The Death Of Randy Fitzsimmons» σηματοδοτεί μία πραγματική αναγέννηση για το συγκρότημα.

Οι The Hives συνοδεύουν αυτό το καλοκαίρι τους Arctic Monkeys στην περιοδεία τους, η οποία θα περιλαμβάνει μία στάση και στην Αθήνα στις 18 και 19 Ιουλίου στο πλαίσιο του Release Athens 2023.