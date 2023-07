The Hives: Οι Arctic Monkeys είναι το «μόνο καλό δημοφιλές συγκρότημα»

Η εκτίμηση μεταξύ των The Hives και των Arctic Monkeys είναι αμοιβαία.

Ο τραγουδιστής των The Hives, Howlin’ Pelle Almqvist, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους Arctic Monkeys και δήλωσε ότι είναι το μοναδικό εξαιρετικό δημοφιλές συγκρότημα στη σημερινή μουσική σκηνή.

Τα σχόλια του Almqvist τονίζουν τη μοναδική ποιότητα και τον αντίκτυπο των Arctic Monkeys, καθώς και τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο συγκροτημάτων.

Οι The Hives συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους στο πλευρό των Arctic Monkeys, ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την επιρροή μεταξύ τους.

Μιλώντας στο NME στο πλαίσιο της σειράς βίντεο «In Conversation», ο Howlin’ Pelle Almqvist απάντησε σε προηγούμενες δηλώσεις του Matt Helders των Arctic Monkeys, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι The Hives ήταν μία από τις πρώτες πραγματικές εμπνεύσεις του συγκροτήματος από το Σέφιλντ της Αγγλίας.

«Μας είπαν ότι την πρώτη εβδομάδα ή τον πρώτο μήνα που ξεκίνησαν το συγκρότημα, είδαν τους The Hives και τους The Strokes και αυτό ήταν εκείνο που πραγματικά τους έδωσε το έναυσμα», είπε ο Almqvist για την τεράστια επιρροή που είχαν στους Arctic Monkeys.

Ο Almqvist μοιράστηκε επίσης τον ενθουσιασμό του που συμμετέχει ξανά σε μία περιοδεία με τους Arctic Monkeys και υπογράμμισε το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί.

«Περιοδεύσαμε μαζί τους στη Νότια Αμερική πριν από περίπου δέκα χρόνια και περάσαμε υπέροχα, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που μας ήθελαν ξανά, Είναι μία πολύ ωραία περιοδεία, είναι πολύ διασκεδαστική», είπε.

«Νομίζω ότι οι Arctic Monkeys είναι καταπληκτικοί. Είναι το μόνο καλό πραγματικά δημοφιλές συγκρότημα – και αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις», πρόσθεσε.

Οι The Hives δεν είναι οι μόνοι που επαινούν τους Arctic Monkeys. Ο Damon Albarn των Blur και των Gorillaz υποστήριξε πρόσφατα ότι οι Arctic Monkeys είναι το «τελευταίο μεγάλο κιθαριστικό συγκρότημα».

Αυτή η αναγνώριση από συναδέλφους μουσικούς επιβεβαιώνει την ευρέως διαδεδομένη εκτίμηση για τον ξεχωριστό ήχο και τη δημιουργική προσέγγιση των Arctic Monkeys.

Η ικανότητά τους να μαγεύουν το κοινό και να διατηρούν τη θέση τους ως εξέχον ροκ συγκρότημα σε μία εποχή εξελισσόμενων μουσικών τάσεων αποτελεί αναμφίβολα απόδειξη του εξαιρετικού ταλέντου τους και της διαχρονικής γοητείας τους.

Ενώ οι Arctic Monkeys προετοιμάζονται για τις επερχόμενες εμφανίσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση του τελευταίου άλμπουμ τους «The Car», οι The Hives έχουν τα δικά τους συναρπαστικά σχέδια, καθώς θα δώσουν συναυλίες σε όλο τον κόσμο για το υπόλοιπο του 2023 για το δικό τους άλμπουμ «The Death Of Randy Fitzsimmons».

Αλλά πρώτα, οι The Hives θα συνοδεύσουν τους Arctic Monkeys στις δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens 2023 την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Ιουλίου.