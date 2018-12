Η ολοκαίνουργια συλλογή με 12 αγαπημένες επιτυχίες μόλις κυκλοφόρησε.

Η Panik Records σε συνεργασία με τον κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό «Music 89,2» και την #1 αλυσίδα καταστημάτων Public παρουσιάζουν μια «καυτή λίστα»… «The Heat List».

Μόνο εδώ θα βρείτε το επίσημο soundtrack του «La Casa De Papel», το «My Life Is Going On» της Cecilia Krull, που θεωρείται το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό soundtrack της χρονιάς και έχει βρεθεί στις υψηλότερες θέσεις του Shazam σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, το «My Life Is Going On» ανέβηκε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα στο Νο. 2 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Το άλμπουμ «The Heat List» περιέχει επιπλέον τη διεθνή επιτυχία «Fuego» της Ελένης Φουρέιρα στο «Playmen Festival Remix», το «Girls Go Wild» της LP και τις ανερχόμενες επιτυχίες «Ignis» του Rompasso και «Amore Mio» του Jean Baskets.

Συμπεριλαμβάνονται τα dance anthems «Bella Ciao» – El Professor στο remix του Hugel και «Later Bitches» του The Prince Karma.

Αυτή τη μοναδική συλλογή θα τη βρείτε σε περιορισμένα αντίτυπα αποκλειστικά στα καταστήματα Public, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τη «The Heat List» μπορείτε να μαθαίνετε καθημερινά στις live εκπομπές του «Music 89.2».



Οι τίτλοι των τραγουδιών

1. Cecilia Krull – «My Life Is Going On»

2. El Profesor – «Bella Ciao» (Hugel Remix)

3. Eleni Foureira – «Fuego» (Playmen Remix)

4. The Prince Karma – «Later Bitches»

5. LP – «Girls Go Wild»

6. Rompasso- «Ignis»

7. Jean Baskets – «Amore Mio»

8. Mossel feat. Taylor Tote – «Take Me Home»

9. DJ Polique feat.The Chaze – «Dancer»

10. Monoir feat. Dara – «My Time»

11. Swanky Tunes & LP – «Day By Day»

12. Matina – «Kiss n Tell» (Dino MFU Remix)