AC/DC: Δείτε το νέο ντοκιμαντέρ για τα πρώτα χρόνια του γκρουπ

Το «The Forgotten Sydney of AC/DC» αφηγείται τα πρώτα χρόνια του γκρουπ συνδυάζοντας πλάνα αρχείου και συνεντεύξεις.

Το Forgotten Sydney of AC/DC, το νέο μίνι ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην προέλευση του συγκροτήματος, είναι διαθέσιμο δωρεάν στο YouTube. Γυρισμένο από τον Tom Compagnoni, το ντοκιμαντέρ συνδυάζει αρχειακό υλικό – ανάμεσά τους πρόβες, το πρώτο τους βίντεο από το The Last Picture Show και την πρώτη εμφάνιση του Angus Young με τη σχολική στολή στο Victoria Pool Park – με συνεντεύξεις με τους Dave Evans, Mark Evans, Noel Taylor, Rob Bailey.

«Οι AC/DC γεννήθηκαν και μεγάλωσαν αναμφισβήτητα στο Σίδνεϊ, αλλά στην πόλη δεν υπάρχουν αγάλματα, πλάκες και σοκάκια αφιερωμένα σε μια από τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες όλων των εποχών», λέει το δελτίο τύπου που παρουσιάζει το έργο. Μπορείτε να δείτε το ντοκιμαντέρ ακριβώς παρακάτω.