Για ακόμα μία φορά άλλαξαν κατόχους οι θέσεις στο «The Final Four».

Μετά τη μεγάλη ανατροπή του προηγούμενου επεισοδίου, οι πολυπόθητες κόκκινες πολυθρόνες γίνονται ολοένα και πιο «άβολες».

Κι αυτό γιατί οι καλύτερες φωνές έρχονται στο «The Final Four» όπου τους δίνεται η ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία αλλά και 50.000 ευρώ.

Και αυτή την Κυριακή έξι νέοι τραγουδιστές εισέβαλαν στο πλατό του «Τhe Final Four» και εντυπωσίασαν. Μόνο τέσσερις ήταν αυτοί που πέρασαν στην επόμενη φάση με τη σύμφωνη γνώμη των κριτών Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ελένη Φουρέιρα και Μιχάλη Κουινέλη (Stavento) και μας χάρισαν ισάριθμα battles για… γερά νεύρα.

Η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη, ο Αλτιόν Ζέκιο, ο Παναγιώτης Μπραϊκίδης και η Μαριάνθη Παπαλάμπρου ήταν ετοιμοπόλεμοι.

Ποιος από τους Final Four ζήτησε από μόνος του να μονομαχήσει και ποιος ήρθε με σκοπό να διεκδικήσει… τη Ζέτα Μακρυπούλια;

Το επεισόδιο αυτής της Κυριακής ξεκίνησε με τους τέσσερις φιναλίστ να ανεβαίνουν στο stage και να ξεσηκώνουν το κοινό τραγουδώντας το «Viva La Vida» των Coldplay.

Οι διεκδικητές και οι μονομαχίες

Φαίδων Φαρίντ

Μονομαχία

Φαίδων Φαρίντ vs Μαριάνθη Παπαλάμπρου

Ο Φαίδων Φαρίντ επέλεξε για μονομαχία την Μαριάνθη Παπαλάμπρου. Ο Φαίδων ερμήνευσε το τραγούδι «Way Down We Go» των Kaleo ενώ η Μαριάνθη ερμήνευσε το τραγούδι «nothing Breaks Like The Heart» του Mark Ronson με τη Miley Cyrus.

Ο Φαίδων μάγεψε κοινό και κριτική επιτροπή και κέρδισε μια θέση στους Final Four.

Alex Mits

Κιάννα

Μονομαχία

Κιάννα vs Αλντιόν Ζέκιο

Η Κιάνα επέλεξε για μονομαχία τον Αλντιόν Ζέκιο. Η Κιάνα ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν Έχω Ιδέα» του Χρήστου Μάστορα ενώ ο Αλντιόν ερμήνευσε το τραγούδι «Δεν Έχω Πολλά» της Γλυκερίας.

Ο Αλντιόν κατάφερε να κρατήσει τη θέση του στο «The Final Four».

Γιάννης Φακίνος

Γιώργος Στεφάνου

Μονομαχία

Γιώργος Στεφάνου vs Παναγιώτης Μπραϊκίδης

Ο Γιώργος Στεφάνου επέλεξε για μονομαχία τον Παναγιώτη Μπραϊκίδη. Ο Γιώργος ερμήνευσε το τραγούδι «Σαν Άνεμος» του Αντώνη Ρέμου ενώ ο Παναγιώτης ερμήνευσε το τραγούδι «Time Is Running Out» των Muse.

Ο Γιώργος κέρδισε την μονομαχία και κάθισε αναπαυτικά στην καρέκλα των Final Four.

Χριστίνα Κολιαντρή

Μονομαχία

Χριστίνα Κολιαντρή vs Εμμανουέλα Ζαμπετάκη

Η τελευταία μονομαχία ήταν γένος θηλυκού. Η Χριστίνα Κολιαντρή επέλεξε για μονομαχία την Εμμανουέλα Ζαμπετάκη. Η Χριστίνα ερμήνευσε το τραγούδι «Open Arms» των Journey ενώ η Εμμανουέλα ερμήνευσε το τραγούδι «And I Am Telling You Im Not Going» της Jennifer Hudson.

Η Εμμανουέλα κατάφερε για ακόμη μια φορά να κρατήσει τη θέση της στους Final Four ενθουσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή.

Οι Final Four

Η σύνθεση των τεσσάρων φιναλίστ άλλαξε για ακόμα μία φορά.

O Φαίδων Φαρίντ, ο Αλντιόν Ζέκιο, ο Γιώργος Στεφάνου και η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη είναι οι Final Four και μας δίνουν ραντεβού για την επόμενη Κυριακή στις 20:45 στον ΑΝΤ1.