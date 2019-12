«The Final Four»: Η αυλαία έπεσε – Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής (vids)

Ο είναι ο μεγάλος νικητής του «The Final Four».

Με έναν τελικό – τραγουδιστικό υπερθέαμα αποχαιρέτησε το κοινό το «The Final Four», αναδεικνύοντας τον καλύτερο ερμηνευτή που πέρασε από το show.

Η Ζέτα Μακρυπούλια μας υποδέχτηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στο μεγάλο τελικό του «The Final Four», όπου δεν υπήρχαν πλέον περιθώρια για λάθη.

Ποιος ξεπέρασε τον εαυτό του; Η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη, η Βαρβάρα Αργυρού, ο Μάνος Κοκολάκης και ο Σάκης Καραθανάσης τα έδωσαν όλα για να διεκδικήσουν τη μεγάλη νίκη.

Ένας μόνο κέρδισε το πολυπόθητο συμβόλαιο με τη Minos EMI / Universal και 50.000 ευρώ.

Η διαδικασία του τελικού

Οι τέσσερις φιναλίστ τραγούδησαν από ένα τραγούδι και το κοινό αποφάσισε σε ποιον από τους τέσσερις θα έδινε το πλεονέκτημα να διαλέξει τον αντίπαλό του στην πρώτη μονομαχία, ενώ οι εναπομείναντες αποτέλεσαν το ζευγάρι της δεύτερης μονομαχίας.

Η κριτική επιτροπή αποφάσισε τους νικητές των δύο μονομαχιών. Οι δύο νικητές αναμετρήθηκαν στην τελευταία μονομαχία του show.

Η κριτική επιτροπή ήταν αυτή που αποφάσισε το μεγάλο νικητή του «The Final Four».

Λαμπερές εμφανίσεις στη σκηνή

Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού ήταν καλεσμένη στον τελικό του «The Final Four».

Η Πέγκυ Ζήνα τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες της αλλά και το καινούριο τραγούδι «Μέσα Μου Κάτι Έγινε» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τη Heaven Music.

Η Πέγκυ Ζήνα συνυπήρξε επίσης ερμηνευτικά με τον Μάνο Κοκολάκη και τον Σάκη Καραθανάση προσθέτοντας μια ακόμα μεγάλη στιγμή στη συμμετοχή τους στο show αλλά και τη βραδιά του τελικού.

Καλεσμένοι στο μεγάλο τελικό του «The Final Four» ήταν επιπλέον ο Ίαν Στρατής και η Idra Kayne.

Ο Ίαν Στρατής τραγούδησε μαζί με τη Βαρβάρα Αργυρού.

Την Idra Kayne την είδαμε σε ντουέτο μαζί με την Εμμανουέλα Ζαμπετάκη.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Ελένη Φουρέιρα και ο Μιχάλης Κουινέλης μαζί με την Ήβη Αδάμου, ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή και απογείωσαν τη βραδιά του μεγάλου τελικού σε μια εμφάνιση έκπληξη για τους τηλεθεατές του «The Final Four».

Οι εμφανίσεις των Final Four

Η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη ερμήνευσε στη σκηνή του «The Final Four» το «Fall In Line» των Christina Aguilera και Demi Lovato.

Ο Μάνος Κοκολάκης ερμήνευσε το «Όλη Μου Η Ζωή» του Γιάννη Πάριου.

Η Βαρβάρα Αργυρού ερμήνευσε στη σκηνή του «The Final Four» το «Grenade» του Bruno Mars.

Ο Σάκης Καραθανάσης ερμήνευσε το «Ξημερώνει Πάλι» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη κατάφερε να πείσει το κοινό και ήταν εκείνη τον αντίπαλό της για τις μονομαχίες του μεγάλου τελικού.

Οι μονομαχίες

Εμμανουέλα Ζαμπετάκη – Μάνος Κοκολάκης

Η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη επέλεξε τον Μάνο Κοκολάκη για μονομαχία.

Η Εμμανουέλα ερμήνευσε το τραγούδι «I Have Nothing» της Whitney Houston ενώ ο Μάνος ερμήνευσε το τραγούδι «Άραγε» του Αντύπα.

Το χρυσό εισιτήριο για την τελική δυάδα πήρε η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη.

Βαρβάρα Αργυρού – Σάκης Καραθανάσης

Στη δεύτερη μονομαχία διαγωνίζονται η Βαρβάρα Αργυρού και ο Σάκης Καραθανάσης.

Η Βαρβάρα ερμήνευσε το τραγούδι «Call Out My Name» του The Weeknd ενώ ο Σάκης Κερμήνευσε το τραγούδι «Παραπονεμένα Λόγια» του Γιώργου Νταλάρα.

Η κριτική επιτροπή επέλεξε τον Σάκη Καραθανάση να είναι ο νικητής αυτής της μονομαχίας.

Ο μεγάλος νικητής του «The Final Four»

Η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη και ο Σάκης Καραθανάσης κέρδισαν τις δύο προηγούμενες μάχες και αναμετρήθηκαν στην τελευταία μάχη που έκρινε το μεγάλο νικητή του «The Final Four».

Η Εμμανουέλα ερμήνευσε το τραγούδι «Dangerous Woman» της Ariana Grande ενώ ο Σάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Ποτέ» του Μανώλη Μητσιά.

Μετά από 10 επεισόδια και πολυάριθμες αναμετρήσεις με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, νικητής του «The Final Four» αναδεικνύεται ο Σάκης Καραθανάσης, ο οποίος κερδίζει το μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI / Universal και 50.000 ευρώ.

Το βιογραφικό του Σάκη Καραθανάση

Ο Σάκης Καραθανάσης είναι 33 ετών και είναι ηθοποιός και τραγουδιστής.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, ενώ τα τελευταία 9 χρόνια μένει στην Αθήνα. Προέρχεται από μουσική οικογένεια, αφού η θεία του είναι η Ξανθίππη Καραθανάση.

Όταν ήταν 11 ετών, συμμετείχε σε μια θεατρική παράσταση του σχολείου και τότε ήταν που κατάλαβε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός.

Όταν τελείωσε το σχολείο, σπούδασε στο Θεατρικό Εργαστήρι «Μικρό Θέατρο» και στην Ανώτερη Δραματική Σχολή Τέχνης «Ροντίδη». Έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις «ANNIE», «Ο Κύκλος με την κιμωλία», «Αχαρνείς», «Αριστοφάνους 11» κ.ά.

Εδώ και 9 χρόνια είναι μέλος της μουσικοθεατρικής ομάδας «Σπείρα Σπείρα», του Σταμάτη Κραουνάκη. Μπορεί πάντα να ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά μέσα από τους «Σπείρα Σπείρα» ανακάλυψε ότι μπορεί να γίνει και τραγουδιστής.

Έχει συμμετάσχει σε όλες τις παραστάσεις της ομάδας, όπως «Φίλα Με Στις Γραμμές», «Μπε», «Όλοι Ένα», «Όταν Έχω Εσένα», «Με Τα Μάτια Κλειστά» κ.ά.