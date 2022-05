Η επετειακή επανέκδοση του «The Eminem Show» περιλαμβάνει 18 bonus tracks

Ο Eminem κυκλοφόρησε μία επετειακή έκδοση για τα 20 χρόνια του τέταρτου άλμπουμ του «The Eminem Show» (Shady Records / Aftermath Entertainment / Interscope Records).

Η deluxe επανέκδοση περιλαμβάνει 18 bonus tracks, μεταξύ των οποίων B-sides, ζωντανές εκτελέσεις, instrumentals και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι, κανένα από τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα προηγουμένως για download ή streaming.

Το «The Eminem Show» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 4 Ιουνίου 2022, αλλά η κυκλοφορία του χρειάστηκε να μεταφερθεί στις 26 Μαΐου για να αντιμετωπιστεί η πειρατεία και να ικανοποιηθεί ο ενθουσιασμός του κοινού.

Παρά την αλλαγή της ημερομηνίας, το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του χάρη στον εντυπωσιακό αριθμό των 284.000 πωλήσεων – το μοναδικό άλμπουμ στην ιστορία που έχει πραγματοποιήσει αυτό το επίτευγμα.

Όταν ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, το «The Eminem Show» κατέγραψε πωλήσεις 1,3 εκατομμυρίων αντιτύπων στην αμερικανική αγορά και είναι σήμερα το έβδομο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών μέσα σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Το «The Eminem Show» αναδείχθηκε το 2002 τόσο το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ όσο και το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως.

Το άλμπουμ έχει γίνει διαμαντένιο στις ΗΠΑ, καθώς έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων, ενώ παγκοσμίως οι πωλήσεις του ανέρχονται σε 27 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το «The Eminem Show» ήταν υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς στα 45α Βραβεία Grammy και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία του Καλύτερου Rap Άλμπουμ, ενώ το επτά φορές πλατινένιο single «Without Me» κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Μουσικού Βίντεο.

Όπως είπε ο Eminem στο «SPIN» εκείνη την εποχή: «Ένα από τα απογοητευτικά πράγματα ήταν ότι ο κόσμος έλεγε: “Πρέπει να βρίζει για να πουλάει δίσκους”. Γι’ αυτό στο συγκεκριμένο άλμπουμ μείωσα λίγο τους τόνους. Ήθελα να δείξω ότι είμαι ένας σταθερός καλλιτέχνης και ότι είμαι εδώ για να μείνω».

Την εκτελεστική παραγωγή του «The Eminem Show» ανέλαβε ο Dr. Dre, ενώ την παραγωγή στα περισσότερα τραγούδια έκανε ο Eminem μαζί με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Jeff Bass.

Το «The Eminem Show» περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Dr. Dre, Nate Dogg, Dina Rae, Obie Trice και D12.

Εκτός από το «Without Me», το άλμπουμ περιέχει επιτυχημένα singles όπως τα «Cleanin’ Out My Closet», «Superman» και «Sing for the Moment». Το «The Eminem Show» χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο άλμπουμ του 2002 από τα Blender, Muzik και LAUNCH και χαρακτηρίστηκε επίσης ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 2000 από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Αργότερα φέτος, ο Eminem θα κυκλοφορήσει τις φυσικές εκδόσεις του «The Eminem Show (20th Anniversary Expanded Edition)», που θα περιλαμβάνουν ένα σετ τεσσάρων LP βινυλίου μαζί με τις εκδόσεις CD και κασέτας.

Το tracklist της επετειακής έκδοσης

1. Curtains Up (Skit)

2. White America

3. Business

4. Cleanin’ Out My Closet

5. Square Dance

6. The Kiss (Skit)

7. Soldier

8. Say Goodbye Hollywood

9. Drips

10. Without Me

11. Paul Rosenberg (Skit)

12. Sing For The Moment

13. Superman

14. Hailie’s Song

15. Steve Berman (Skit)

16. When The Music Stops

17. Say What You Say

18. ‘Till I Collapse

19. My Dad’s Gone Crazy

20. Curtains Close

Bonus Trucks

1. Stimulate (B-side από το single «Cleanin’ Out My Closet»)

2. The Conspiracy Freestyle (Featuring 50 Cent) (B-side από το CD Maxi «Business»)

3. Bump Heads (Featuring 50 Cent, Tony Yayo, and Lloyd Banks) (B-side από το CD Maxi «Business»)

4. Jimmy, Brian and Mike (Previously Unreleased)

5. Freestyle (#1) (Live at Tramps, New York, 1999)

6. Brain Damage (Live at Tramps, New York, 1999)

7. Freestyle (#2) (Live at Tramps, New York, 1999)

8. Just Don’t Give a Fuck (Live at Tramps, New York, 1999)

9. The Way I Am (Live at the Fuji Rock Festival, 2001) (Featuring Proof)

10. The Real Slim Shady (Live at the Fuji Rock Festival, 2001) (Featuring Proof)

11. Business (Instrumental)

12. Cleanin’ Out My Closet (Instrumental)

13. Square Dance (Instrumental)

14. Without Me (Instrumental)

15. Sing For The Moment (Instrumental)

16. Superman (Instrumental)

17. Say What You Say (Instrumental)

18. ‘Till I Collapse (Instrumental)