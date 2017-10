Το συγκρότημα θα γιορτάσει τα 40α γενέθλια του πιο διάσημου δίσκου της με μια κυκλοφορία που δε πρέπει να χάσετε

Το Hotel California είναι το πιο σημαντικό άλμπουμ των Eagles: είναι το πρώτο χωρίς τον Bernie Leadon και το τελευταίο με τον Randy Meisner. Έχει πουλήσει περισσότερα από 32 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει χαρίσει στο γκρουπ δύο Grammy για το title track και το New Kid in Town.

Έχουν περάσει 40 χρόνια από την κυκλοφορία του και το συγκρότημα αποφάσισε να γιορτάσει με την κυκλοφορία μιας πολυτελούς έκδοσης: 2 CDs και 1 Blu Ray με το remastered άλμπουμ, 10 ακυκλοφόρητες ζωντανές ηχογραφήσεις, ένα mix σε Dolby surround, ένα βιβλίο, ένα αντίγραφο του tourbook και μια αφίσα. Το νέο Hotel California θα είναι διαθέσιμο από τις 24 Νοεμβρίου. Ακολουθεί το πλήρες tracklist:

Disc One

1. Hotel California

2. New Kid In Town

3. Life In The Fast Lane

4. Wasted Time

5. Wasted Time (Reprise)

6. Victim Of Love

7. Pretty Maids All In A Row

8. Try And Love Again

9. The Last Resort

Disc Two: Live at The Los Angeles Forum (October 1976)

1. Take It Easy

2. Take It To The Limit

3. New Kid In Town

4. James Dean

5. Good Day In Hell

6. Witchy Woman

7. Funk #49

8. One Of These Nights

9. Hotel California

10. Already Gone