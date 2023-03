Η περιοδεία των The Cure αποτελείται από 30 συναυλίες.

Μετά τις ευρωπαϊκές συναυλίες τους το 2022, οι The Cure ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν αυτό το καλοκαίρι μία εκτεταμένη περιοδεία σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10 Μαΐου από τη Νέα Ορλεάνη και θα συνεχιστεί με στάσεις στο Χιούστον, το Ντάλας, το Όστιν, το Αλμπουκέρκι, το Φοίνιξ και άλλες πόλεις. Θα περιλαμβάνει επίσης από τρεις συναυλίες στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, πριν ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου στο Μαϊάμι.

Σε αντίθεση με την πρακτική που έχει απογοητεύσει τους θαυμαστές άλλων μεγάλων καλλιτεχνών, οι The Cure έχουν αποφασίσει ότι όλες οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι σταθερές και «εκτός από μερικές φιλανθρωπικές θέσεις στο Hollywood Bowl», δεν θα διατεθούν «πλατινένια εισιτήρια» και δεν εφαρμοστεί «δυναμική τιμολόγηση» σε αυτή την περιοδεία.

Εκτός από τις εμφανίσεις τους το 2019 στην ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame, στο φεστιβάλ Austin City Limits και στο δικό τους φεστιβάλ Pasadena Daydream, οι The Cure πραγματοποίησαν τελευταία φορά περιοδεία στη Βόρεια Αμερική το 2016.

Πέρυσι, οι The Cure αποκάλυψαν ότι είχαν ηχογραφήσει συνολικά 20 νέα τραγούδια για δύο πιθανά άλμπουμ, εκ των οποίων το ένα επρόκειτο να έχει διάρκεια 67 λεπτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι The Cure ηχογράφησαν 13 νέα τραγούδια στα Rockfield Studios στην Ουαλία στις αρχές του 2019, ενώ τα υπόλοιπα τραγούδια γράφτηκαν κατά την επιστροφή του συγκροτήματος στο στούντιο αργότερα μέσα στο ίδιο έτος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Cure (@thecure)

Τον Απρίλιο του 2022, ο Robert Smith των The Cure δήλωσε στο NME ότι το πρώτο άλμπουμ είχε τον προσωρινό τίτλο «Songs Of A Lost World». Αυτό θα είναι το πρώτο άλμπουμ στούντιο του συγκροτήματος από το 2008.

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Reeves Gabrels, είχε δηλώσει προηγουμένως στο Ultimate Classic Rock ότι οι The Cure είχαν ηχογραφήσει πληθώρα τραγουδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας που θα μπορούσαν να συνθέσουν μέχρι και τρία άλμπουμ.

«Ήμασταν υπερπαραγωγικοί. Το οποίο είναι υπέροχο, εκτός από το ότι σημαίνει ότι πραγματικά δεν μπορείς να κρίνεις τα τραγούδια μέχρι να τα έχεις σχεδόν έτοιμα. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο να φτάσεις όλο αυτό το υλικό μέχρι το σημείο όπου μπορείς να ακούσεις τι είναι», ανέφερε.

Ο Robert Smith είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του το 2021 ότι το συγκρότημα θα μπορούσε να αποσυρθεί από τη δισκογραφία μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του.

«Το νέο υλικό των Cure είναι πολύ συναισθηματικό. Είναι δέκα χρόνια ζωής αποσταγμένα σε δύο ώρες έντονου υλικού. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα κάνουμε ξανά κάτι άλλο», δήλωσε στους Sunday Times.