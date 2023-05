The Cure: Παρουσίασαν ζωντανά το νέο τραγούδι «Another Happy Birthday»

Οι ρίζες του «Another Happy Birthday» εντοπίζονται στην πραγματικότητα στο 1997.

Οι The Cure παρουσίασαν ακόμα ένα νέο τραγούδι κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους «Songs Of A Lost World Tour» στη Βόρεια Αμερική.

Στην πρώτη από τις τρεις συναυλίες των The Cure στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα, ο Robert Smith τραγούδησε για πρώτη φορά ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο «Another Happy Birthday».

Ακόμα και για τα δεδομένα των The Cure, το «Another Happy Birthday» είναι ένα ιδιαίτερα μελαγχολικό τραγούδι.

«Και τα γενέθλιά σου είναι η χειρότερη ημέρα / Τραγουδάω σε ένα φάντασμα / Χρόνια πολλά / Ξεχνάω πώς πάει», τραγουδούσε ο Robert Smith πάνω σε μία πλούσια αλλά υπόκωφη ενορχήστρωση.

Οι ρίζες του «Another Happy Birthday» εντοπίζονται στην πραγματικότητα στο 1997.

Ο Robert Smith είχε αναφερθεί τότε στην ύπαρξη του τραγουδιού ενώ μιλούσε για μία συλλογή με B-sides και σπάνια τραγούδια που ετοίμαζε.

«Είναι διαφορετικό από οτιδήποτε έχουν κάνει οι The Cure στο παρελθόν. Δεν είναι ένα τραγούδι σε μορφή κουπλέ – ρεφρέν – κουπλέ, αλλά πιο ρευστό», εξήγησε εκείνη την εποχή στο MTV.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν η εκδοχή που παρουσίασαν οι The Cure στη συναυλία τους είναι το ίδιο τραγούδι ή ένα εντελώς διαφορετικό τραγούδι που τυχαίνει να έχει τον ίδιο τίτλο.

Είναι επίσης άγνωστο αν το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ με τίτλο «Songs Of a Lost World» που ετοιμάζουν εδώ και καιρό οι The Cure.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά των The Cure ήταν το άλμπουμ «4:13 Dream» που κυκλοφόρησε το 2008.

Το «4:13 Dream» των The Cure επρόκειτο αρχικά να είναι ένα διπλό άλμπουμ, ωστόσο Robert Smith επιβεβαίωσε σε συνεντεύξεις του ότι η ιδέα αυτή εγκαταλείφθηκε, παρά το γεγονός ότι είχαν ηχογραφηθεί 33 τραγούδια.

Ως εκ τούτου, δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό άλμπουμ τουλάχιστον 20 από τα επιπλέον τραγούδια που ηχογραφήθηκαν, ενώ τέσσερα από αυτά τα τραγούδια χρησιμοποιήθηκαν ως B-sides.

Στις προηγούμενες συναυλίες της περιοδείας του The Cure, ο Robert Smith τραγούδησε πολλά ακόμη ακυκλοφόρητα τραγούδια, όπως τα «Alone», «And Nothing Is Forever», «A Fragile Thing» και «I Can Never Say Goodbye».

Το βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας «Songs Of A Lost World Tour» των The Cure θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του Ιουλίου.