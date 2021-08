The Cure: Ο μπασίστας Simon Gallup αποχωρεί από το συγκρότημα

«Βαρέθηκα την προδοσία», ανέφερε ο Simon Gallup για την αποχώρησή του από τους The Cure.

Ο μπασίστας των The Cure, Simon Gallup, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το συγκρότημα μετά από σχεδόν 40 χρόνια συνεργασίας με τους θρύλους του goth-rock.

«Με ελαφρώς βαριά καρδιά δεν είμαι πλέον μέλος των The Cure! Καλή τύχη σε όλους», έγραψε ο Gallup στο Facebook.

Όταν ρωτήθηκε από έναν θαυμαστή αν η αποχώρηση σχετίζεται με την υγεία του, ο Simon Gallup απάντησε: «Είμαι καλά… απλά βαρέθηκα την προδοσία».

Οι The Cure και ο τραγουδιστής του Robert Smith δεν έχουν σχολιάσει ακόμα την αποχώρηση του Gallup.

Ωστόσο, ο μακροχρόνιος κιμπορντίστας του συγκροτήματος, Roger O’Donnell, έγραψε στο twitter μετά την ανακοίνωση του Gallup: «Ένας φίλος μόλις μου είπε ότι είδε τον Lol στο “Guitar Centre” να αγοράζει;», ισχυρίστηκε αναφερόμενος στον πρώην ντράμερ/κιμπορντίστα των The Cure, Lol Tolhurst, που έφυγε από το συγκρότημα το 1989.

Ο Simon Gallup, ο οποίος έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame το 2019 μαζί με τους συνεργάτες του στο συγκρότημα των The Cure, διέγραψε επίσης το λογαριασμό του στο Twitter.

Αν και ο Gallup δεν ήταν ο ιδρυτικός μπασίστας των The Cure, εντάχθηκε στην μπάντα λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτη της άλμπουμ, «Three Imaginary Boys», το 1979, στο οποίο συμμετείχε ο μπασίστας Michael Dempsey.

Ο Simon Gallup συμμετείχε και στα τρία άλμπουμ του «Dark Trilogy» των The Cure, στο «Seventeen Seconds» του 1980, στο «Faith» του 1981 και στο «Pornography» του 1982, πριν οι συνεχόμενες διαφωνίες του με τον Robert Smith οδηγήσουν στην αποχώρησή του από το συγκρότημα το 1982.

Δύο χρόνια αργότερα, αφού οι Cure κυκλοφόρησαν το «The Top» χωρίς τον Gallup, ο Smith ζήτησε από τον μπασίστα να επανενταχθεί στο συγκρότημα το 1984, όπως και έγινε- ο Gallup παρέμεινε έκτοτε μπασίστας του συγκροτήματος.

Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος ήταν το «4:13 Dream» του 2008, αλλά ο Smith δήλωσε στο Rolling Stone το 2019 ότι το συγκρότημα δουλεύει πάνω σε ένα νέο άλμπουμ εμπνευσμένο από την προσεδάφιση στο φεγγάρι το 1969.

Σε μια συνέντευξη στο NME το 2019, ο Smith μίλησε για τη σημασία του Gallup για το συγκρότημα. «Για μένα, η καρδιά της ζωντανής μπάντας ήταν πάντα ο Simon, και ήταν πάντα ο καλύτερός μου φίλος. Είναι περίεργο που με τα χρόνια και τις δεκαετίες συχνά τον παραβλέπουν. Δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν είναι πραγματικά εκεί έξω και δεν παίζει το ρόλο του αντιπάλου μου δημοσίως, κι όμως είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για αυτό που κάνουμε», δήλωσε ο Smith.

«Είχαμε κάποιες δύσκολες περιόδους όλα αυτά τα χρόνια, αλλά καταφέραμε να διατηρήσουμε μια πολύ δυνατή φιλία που προέκυψε από αυτή την κοινή εμπειρία από τότε που ήμασταν έφηβοι. Όταν έχεις τέτοιους φίλους, ιδιαίτερα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, θα χρειαζόταν κάτι πραγματικά εξαιρετικό για να σπάσει αυτή η φιλία».

