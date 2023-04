Οι The Cure κυκλοφορούν φιλανθρωπικό μπλουζάκι για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία

Οι The Cure κυκλοφορούν ένα νέο μπλουζάκι για να συγκεντρώσουν χρήματα υπέρ της Ουκρανίας εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων με την Ουκρανία.

Τα μπλουζάκια φέρουν στην μπροστινή πλευρά το λογότυπο του συγκροτήματος στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας (μπλε και κίτρινο) ενώ στην πίσω πλευρά αναγράφεται στον ίδιο συνδυασμό χρωμάτων το μήνυμα «Όσο μακριά κι αν είσαι, πάντα θα σε αγαπώ», μία φράση από το τραγούδι «Lovesong» των The Cure που κυκλοφόρησε το 1989.

Τα t-shirts είναι πλέον διαθέσιμα για αγορά στην τιμή των 20 βρετανικών λιρών (23,8 ευρώ) εδώ. Με κάθε αγορά δίνεται ως δώρο μία κονκάρδα της μπάντας.

Όλα τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις των t-shirts των The Cure θα διατεθούν στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), που έχει αναλάβει την παροχή βοήθειας και την προστασία των προσφύγων.

Εκτός από τους The Cure, οι Massive Attack ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να πουλήσουν μία σειρά νέα έργα τέχνης για να βοηθήσουν τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο Bob Geldof, η Chrissie Hynde και άλλοι καλλιτέχνες συμμετείχαν στη συναυλία για τη συγκέντρωση χρημάτων «Night For Ukraine» («Μια Νύχτα για την Ουκρανία») που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Τετάρτη 9 Μαρτίου.

WE HAVE JUST ADDED A BLUE/YELLOW LOGO T-SHIRT TO OUR OFFICIAL STORES – ALL PROFITS WILL BE DONATED TO UNHCR @Refugees – PRE-ORDER AT https://t.co/JPIxEAlwXE pic.twitter.com/mgKTl9qZ4D

— The Cure (@thecure) March 15, 2022