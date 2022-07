The Cure: Επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια του «Wish» – Με 24 ακυκλοφόρητα κομμάτια

Η επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια του άλμπουμ «Wish» των The Cure θα περιλαμβάνει συνολικά 45 κομμάτια.

Το «Wish» ήταν το ένατο άλμπουμ των The Cure και κυκλοφόρησε στις 21 Απριλίου 1992.

Έγινε το άλμπουμ του συγκροτήματος με τις υψηλότερες πωλήσεις και έφτασε στο No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο No. 2 στις ΗΠΑ, όπου ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία του Καλύτερου Εναλλακτικού Μουσικού Άλμπουμ.

Το άλμπουμ ανέδειξε τρία επιτυχημένα singles, το «High» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1992 και έφτασε στο No. 8 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αειθαλές «Friday I’m In Love» τον Μάιο του 1992 και το «A Letter To Elise» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1992. Η περιοδεία για το «Wish» εκείνη τη χρονιά θα ήταν η πιο εκτεταμένη των Cure, με 111 συναυλίες σε 21 χώρες.

Η επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια του «Wish» θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου, ενώ η έκδοση διπλού βινυλίου θα ακολουθήσει στις 25 Νοεμβρίου.

Η νέα πολυτελής έκδοση 3CD του «Wish» περιλαμβάνει 45 τραγούδια, μεταξύ των οποίων 24 ακυκλοφόρητα κομμάτια και άλλα 4 τραγούδια που κυκλοφορούν για πρώτη φορά σε CD και ψηφιακή μορφή.

Το πρώτο CD περιέχει το αρχικό άλμπουμ του «Wish» σε remaster από τους Robert Smith και Miles Showell στα Abbey Road Studios. Το δεύτερο CD περιλαμβάνει 21 ακυκλοφόρητα demos, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων demos από το 1990 και 17 instrumental demos από το 1991, εκ των οποίων τα 9 είναι ακυκλοφόρητα.

Το τρίτο CD περιλαμβάνει τα τέσσερα τραγούδι από την κασέτα «Lost Wishes» που κυκλοφόρησε το 1993 μόνο για ταχυδρομικές παραγγελίες, τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ σε CD ή ψηφιακά. Το «Uyea Sound» από εκείνη την κασέτα κυκλοφορεί τώρα ψηφιακά.

Περιλαμβάνονται επίσης το ακυκλοφόρητο τραγούδι «A Wendy Band» από τις ηχογραφήσεις του 1992 στο Manor Studio, μία ακυκλοφόρητη μίξη του επικού και αγαπημένου «From The Edge Of The Deep Green Sea», καθώς και πέντε σπάνιες μίξεις από βινύλια 12 ιντσών. Τέλος, το σετ ολοκληρώνεται με μια άγνωστη live εκδοχή του «End» από την εμφάνιση των The Cure στο Bercy στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1992.

Η παραγωγική περίοδος των ηχογραφήσεων του «Wish» ξεκίνησε με demo ηχογραφήσεις στο The Live House στην Κορνουάλη και συνεχίστηκε στα Farmyard Studios στο Cotswolds. «Ηχογραφήσαμε περίπου σαράντα τραγούδια κατά τη διάρκεια αυτών των δύο sessions. Είχαμε πάρει φωτιά!», λέει ο Robert Smith.

Κατά την άφιξή τους στο The Manor, ένα στούντιο με δυνατότητα διαμονής στο Oxfordshire, τον Σεπτέμβριο του 1991, οι The Cure αγόρασαν ποδήλατα.

Ο Robert Smith θυμάται: «Υπήρχε μία παμπ στο μονοπάτι του κοντινού καναλιού και τα περισσότερα απογεύματα κατεβαίναμε εκεί με το ποδήλατο για ένα ή δύο μη αλκοολούχα ποτά. Ήμουν ο μόνος αρκετά “μη-κουλ” ώστε να έχω ποδήλατο με φώτα, οπότε ήμουν πάντα πίσω στο δρόμο όταν πηγαίναμε εκεί και πάντα μπροστά όταν γυρνούσαμε… Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν καταλήξαμε ποτέ στο νερό».

Από την αρχή της ηχογράφησης, ο Robert Smith είχε ένα σαφές όραμα για το «Wish».

«Ο γενικός ήχος ήταν στο μυαλό μου από την αρχή. Χρησιμοποιήσαμε μία αρκετά μικρή παλέτα ήχων, όπως κάναμε και με το “Disintegration”, αλλά καταφέραμε να δημιουργήσουμε πολλά διαφορετικά είδη τραγουδιών με αυτήν. Νομίζω ότι το “Kiss Me” ήταν μεγαλύτερο σημείο αναφοράς από το “Disintegration”», εξηγεί.

Ακούγοντας ξανά το «Wish» το 2022, ο Robert Smith είπε: «Υπάρχει μία πλευρά του άλμπουμ που είχα ξεχάσει κάπως, ένα πολύ απαλό, λαχταριστό πράγμα που είναι αρκετά όμορφο. Το “Trust” είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουμε κάνει νομίζω, είναι παιγμένο με πολύ συναίσθημα, και το To “Wish Impossible” Things είναι ένα άλλο πανέμορφο, μελαγχολικό κομμάτι. στην πραγματικότητα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τον δίσκο».

Όταν το «Wish» ολοκληρώθηκε, ο Robert Smith ένιωσε ότι είχαν πετύχει όλα όσα είχαν θέσει ως στόχο, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα.

«Στο control room του στούντιο όλα ακούγονταν εξαιρετικά, αλλά ήμουν πολύ απασχολημένος με την οργάνωση των επερχόμενων συναυλιών μας για να επιβλέψω σωστά το mastering. Ήταν πολύ αργά για να κάνω κάτι γι’ αυτό. Το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει και εμείς είχαμε ξεκινήσει πάλι να γυρίζουμε τον κόσμο. Αυτό με ενοχλούσε πραγματικά για πολύ καιρό», αποκάλυψε ο frontman των The Cure.

Το remastering του άλμπουμ που έγινε νωρίτερα φέτος έδωσε επιτέλους στον Robert Smith την ευκαιρία να το επιλύσει το πρόβλημα: «Χρειάστηκαν 30 χρόνια, αλλά επιτέλους, επιτέλους η ευχή μου έγινε πραγματικότητα».

Οι The Cure θα πραγματοποιήσουν αργότερα φέτος μία ευρωπαϊκή περιοδεία με 44 συναυλίες, που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και θα ολοκληρωθεί με 8 συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο.