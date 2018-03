Την ανακοίνωση έκανε το ίδιο το συγκρότημα.

Οι Cranberries ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ με την Dolores O’Riordan, την αξέχαστη φωνή του συγκροτήματος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών στις 15 Ιανουαρίου 2017.

Είναι ένα νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητα τραγούδια που είχαν ήδη ηχογραφηθεί από τη Dolores πριν από τον ξαφνικό της θάνατο. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2019.

Το συγκρότημα αποκάλυψε επίσης την επανέκδοση του «Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?», το πρώτο άλμπουμ των Cranberries που κυκλοφόρησε πριν από 25 χρόνια.

Οι δύο ανακοινώσεις έγιναν μέσω μιας ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στις σελίδες της ιρλανδικής μπάντας στα social media και στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι από το περασμένο καλοκαίρι η μπάντα συνεργάζεται με την Universal Music σε ειδική έκδοση για την εικοστή πέμπτη επέτειο του πρώτου μας άλμπουμ», ανέφεραν οι Cranberries μέσω της επίσημης ανακοίνωσης.

«Μετά από αρκετές σκέψεις αποφασίσαμε να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Το σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε ότι επειδή αυτό το project το ξεκινήσαμε σαν ένα συγκρότημα ,με την Dolores, πρέπει να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε».