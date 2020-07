The Chicks: Στην τελική ευθεία για το καινούργιο άλμπουμ τους

Οι The Chicks μπαίνουν στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους.

Τη λίστα των τραγουδιών που θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ του, με τίτλο «Gaslighter», αποκάλυψε το μουσικό συγκρότημα The Chicks, όπως ονομάζονται τώρα οι Dixie Chicks.

Τα 12 τραγούδια έγραψαν τα τρία μέλη του συγκροτήματος, Natalie Maines, Martie Erwin Maguire και Emily Strayer μαζί με τον παραγωγό Jack Antonoff και αρκετούς άλλους τραγουδοποιούς, συμπεριλαμβανομένων των Julia Michaels, Teddy Geiger και Justin Tranter.

Το νέο τους άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music την Παρασκευή 17 Ιουλίου, σχεδόν μιάμιση δεκαετία μετά το τελευταίο άλμπουμ του τρίο το 2006, που έφερε τον τίτλο «Taking The Long Way».

Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει τρία κομμάτια από το άλμπουμ: Το ομότιτλο «Gaslighter», το «March March» και το «Julianna Calm Down».

Το θέμα του άλμπουμ περιστρέφεται γύρω από το διαζύγιο του μέλους του συγκροτήματος Natalie Maines από τον ηθοποιό Adrian Pasdar, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο χρόνο μετά από μια μακροχρόνια νομική διαμάχη.

Στο κομμάτι «Gaslighter» η Maines αφήνει να εννοηθεί ότι ο πρώην σύζυγός της την απάτησε καθώς λέει: «Γιατί, αγόρι, ξέρω ακριβώς τι έκανες στο σκάφος μου / και, αγόρι, γι’ αυτό ακριβώς δεν έρχεσαι στο σπίτι».

Πριν από λίγες ημέρες το γκρουπ της country αποφάσισε να αλλάξει το όνομά του «The Chicks» και να απαλείψει τον «Dixie», ο οποίος είναι συνώνυμος με τη Συνομοσπονδία, δηλαδή τις νότιες δουλοκτητικές πολιτείες κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Chicks (@thechicks) στις 7 Ιούλ, 2020 στις 12:36 μμ PDT

Το tracklist του άλμπουμ «Gaslighter»

1. Gaslighter

2. Sleep at Night

3. Texas Man

4. Everybody Loves You

5. For Her

6. March March

7. My Best Friend’s Weddings

8. Tights On My Boat

9. Julianna Calm Down

10. Young Man

11. Hope It’s Something Good

12. Set Me Free