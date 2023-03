Οι The Chemical Brothers μοιράζονται το νέο single «No Reason»

Το «No Reason» είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές των πρόσφατων ζωντανών εμφανίσεων των The Chemical Brothers.

Οι The Chemical Brothers, ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής, επιστρέφουν με το νέο single «No Reason».

Το «No Reason» είναι το πρώτο νέο τραγούδι των The Chemical Brothers από το 2021. Το συγκρότημα ετοιμάζει αυτή τη στιγμή το επόμενο άλμπουμ του μετά το «No Geography» που κυκλοφόρησε το 2019.

Στο νέο single τους, οι The Chemical Brothers χρησιμοποιούν ένα sample από το τραγούδι τους «Courts or Wars» του new wave συγκροτήματος Second Layer που κυκλοφόρησε το 1979.

Διαφήμιση

Το «No Reason», μία από τις κορυφαίες στιγμές των πρόσφατων ζωντανών εμφανίσεων και των DJ sets του βραβευμένου με Grammy συγκροτήματος, είναι απαράμιλλο και ακαταμάχητο.

Το τραγούδι έχει χτιστεί πάνω σε μία καταιγιστική μελωδία, ένα βαρύ acid riff και ένα δυντό snare roll. Η χρήση πολυεπίπεδων ήχων και περίπλοκων τεχνικών παραγωγής από το The Chemical Brothers είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη και δημιουργεί μία πλούσια και καθηλωτική εμπειρία ακρόασης.

«Αν μας έχετε δει να παίζουμε ζωντανά τον τελευταίο χρόνο, μπορεί να έχετε ήδη ακούσει μία πρώιμη εκδοχή του στα set μας», ανέφερε το δίδυμο για το «No Reason».

Επίσης, ευχαρίστησαν τον Graham Bailey και τον εκλιπόντα Adrian Borland των Second Layer, καθώς και τον κιθαρίστα του αρχικού τραγουδιού, Stephen Budd, «για την άδεια και την ευλογία να χρησιμοποιήσουμε το sample».

Το «No Reason» συνοδεύεται από ένα σουρεαλιστικό βίντεο “Neon Marching Band” που σκηνοθέτησαν οι μακροχρόνιοι συνεργάτες του συγκροτήματος, Smith & Lyall. Συμμετέχει με τις χορογραφίες η θεατρική ομάδα Gecko Theatre, η οποία είναι γνωστοί σε όποιον είχε την τύχη να απολαύσει τους The Chemical Brothers ζωντανά πέρυσι.

Το mastering του «No Reason» έγινε σε ποιότητα Dolby Atmos από τον Giles Martin στα Abbey Road Studios. Ο Giles Martin είχε επίσης επιβλέψει στο παρελθόν το remastering του καταλόγου των Beatles.

Το «No Reason» θα κυκλοφορήσει επίσης σε περιορισμένη έκδοση κόκκινου βινυλίου 12 ιντσών που θα περιλαμβάνει στη β’ πλευρά το ακυκλοφόρητο στο παρελθόν τραγούδι «All Of A Sudden». Το βινύλιο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου και είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία.

Τους επόμενους μήνες και καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι The Chemical Brothers θα πραγματοποιήσουν εμφανίσεις σε πολυάριθμα διάσημα φεστιβάλ, όπως το Coachella στην Καλιφόρνια, το Isle of Wight Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Rock En Seine στο Παρίσι.

Οι The Chemical Brothers, οι οποίοι αποτελούνται από τους Tom Rowlands και Ed Simons, είναι ένα από τα συγκροτήματα με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής.

Το συγκρότημα έχει αποδείξει την αξία του εδώ και τρεις δεκαετίες. Στο ενεργητικό τους έχουν εννέα άλμπουμ που έχουν πουλήσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια αντίτυπα και πωλήσεις σχεδόν 20 εκατομμυρίων singles. Τα τραγούδια τους έχουν καταγράψει πάνω από 3 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές.