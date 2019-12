The Chainsmokers: Το καινούργιο άλμπουμ «World War Joy» κυκλοφορεί

Το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των The Chainsmokers.

Οι The Chainsmokers μόλις κυκλοφόρησαν το καινούργιο άλμπουμ «World War Joy» μέσω της Panik Records και της Disruptor Records / Columbia Records / Sony Music.

Κατά τη διάρκεια του 2019 το επιτυχημένο δίδυμο κυκλοφόρησε μία σειρά τραγουδιών που είχαν προμηνύσει το άλμπουμ «World War Joy».

Μερικά από αυτά ήταν το «Takeaway» με τους ILLENIUM και Lennon Stella, το «Call You Mine» με τη συμμετοχή τις Bebe Rexha και το «Who Do You Love?» σε συνεργασία με τους 5 Seconds of Summer. Το «Takeaway» και το «Call You Mine» έχουν γίνει χρυσά στις ΗΠΑ, ενώ το «Who Do You Love?» έχει γίνει πλατινένιο.

Τα τραγούδια όλα μαζί έχουν ήδη συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο streams μέχρι σήμερα.

Ο δίσκος «World War Joy» περιλαμβάνει ακόμα ακυκλοφόρητες συνεργασίες των The Chainsmokers.

Ανάμεσά τους το «Family» με τον EDM superstar KYGO, το «P.S. I Hope You’re Happy» με το punk-pop συγκρότημα blink-182, το «See The Way» με την τραγουδίστρια Sabrina Claudio και το «The Reaper» με την συμμετοχή της Amy Shark από την Αυστραλία.

Εν αναμονή του άλμπουμ, οι The Chainsmokers είχαν περάσει τους τελευταίους μήνες στην περιοδεία «World War Joy» στην Αμερική, στην οποία συμμετέχουν οι 5 Seconds of Summer και η Lennon Stella.



Το tracklist του «World War Joy»

1. The Reaper ft. Amy Shark

2. Family με τον KYGO

3. See The Way ft. Sabrina Claudio

4. P.S. I Hope You’re Happy ft. blink-182

5. Push My Luck

6. Takeaway with ILLENIUM ft. Lennon Stella

7. Call You Mine ft. Bebe Rexha

8. Do You Mean ft. Ty Dolla $ign and bülow

9. Kills You Slowly

10. Who Do You Love ft. 5SOS