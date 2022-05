The Chainsmokers: «Το νέο άλμπουμ μας δείχνει την ανάπτυξή μας ως καλλιτέχνες»

«Αισθανόμαστε σαν να είμαστε ένα νέο συγκρότημα που ξεκινάει από την αρχή», σχολιάσουν οι The Chainsmokers.

Οι The Chainsmokers δηλώνουν ότι το νέο άλμπουμ τους, με τίτλο «So Far So Good», είναι ένα κομβικό σημείο στην καριέρα τους. Όταν οι θαυμαστές τους το ακούσουν τελικά αυτήν την εβδομάδα, υποστηρίζουν ότι θα διαπιστώσουν πόσο έχουν αναπτυχθεί και ωριμάσει ως καλλιτέχνες.

Σε μία νέα συνέντευξή τους στο Billboard, οι The Chainsmokers μίλησαν για τη διετή απουσία τους από προσκήνια, η οποία όπως σημειώνουν ήταν απαραίτητη για να ανακαλύψουν και να διαμορφώσουν τη νέα μουσική κατεύθυνσή τους.

Ο Drew Taggart περιέγραψε: «Ήμουν σε μία ζοφερή κατάσταση στο τέλος του 2019. Έπαιρνα αντικαταθλιπτικά. Ήμασταν σε αυτή την τεράστια περιοδεία, είχαμε ένα άλμπουμ που έπρεπε να τελειώσει και πέρασα αυτή την πραγματικά δύσκολη περίοδο που ξυπνούσα και δεν ήθελα να κάνω τίποτα εκείνη την ημέρα».

Ο Alex Pall πρόσθεσε: «Θυμάμαι σίγουρα το συναίσθημα: “Θεέ μου, θα έπρεπε να είμαι τόσο ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι”».

Οι The Chainsmokers αποσύρθηκαν από τα φώτα της δημοσιότητας λίγο μετά το τέλος της περιοδείας τους «World War Joy» και αποσύρθηκαν στη Χαβάη για να ετοιμάσουν το τέταρτο άλμπουμ τους.

Η αποσύνδεση από τον κόσμο τους επέτρεψε να επαναπροσδιορίσουν και να πειραματιστούν με τη μουσική τους για διασκέδαση και όχι λόγω της πίεσης να διατηρήσουν τη δυναμική τους.

Οι The Chainsmokers απόλαυσαν αυτό που δημιούργησαν και αυτό ανανέωσε την έμπνευσή τους, τόσο πολύ που σταμάτησαν να αισθάνονται την ανάγκη να αναδημιουργήσουν την επιτυχία που είχαν προηγούμενα τραγούδια τους όπως το «Roses» και το «Closer».

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο μου άλλαξε τη ζωή προσωπικά», τόνισε ο Drew και αποκάλυψε ότι το γεγονός ότι μπορούσε να χαλαρώσει ενώ δημιουργούσε τον βοήθησε να ξεπεράσει εντελώς από την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Ο Alex Pall και ο Drew Taggart τονίζουν ότι το «So Far So Good» παίρνει περισσότερα ρίσκα από τις προηγούμενες δουλειές τους και ότι παρουσιάζει τους The Chainsmokers 2.0.

«Αισθανόμαστε όντως με πολλούς τρόπους σαν να είμαστε ένα νέο συγκρότημα που ξεκινάει από την αρχή», σημείωσε ο Alex. «Δεν το λέω αυτό με καμία αρνητική έννοια. Είναι το καλύτερο συναίσθημα που υπάρχει».

Το νέο άλμπουμ των The Chainsmokers με τίτλο «So Far So Good» θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου.