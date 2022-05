Ακούστε το νέο άλμπουμ των The Chainsmokers.

Οι The Chainsmokers επιστρέφουν με το «So Far So Good», το πρώτο άλμπουμ τους μετά από τρία σχεδόν χρόνια.

Οι θαυμαστές έχουν πάρει ήδη μια πρόγευση το «So Far So Good» με τα singles το «High», «iPad» και «Riptide», τα οποία κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα και συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 80 εκατομμύρια streams.

Σύμφωνα με τον Drew Taggart των The Chainsmokers, το όνομα του άλμπουμ «So Far So Good» προέρχεται από ένα απόσπασμα από τη γαλλική αστυνομική δραματική ταινία «La Haine» που κυκλοφόρησε το 1995.

Οι The Chainsmokers βρήκαν την αισιοδοξία σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, για το οποίο πιστεύουν ότι συμπυκνώνει το θέμα του άλμπουμ.

«Έχετε ακούσει για τον άνθρωπο που έπεσε από έναν ουρανοξύστη; Καθώς έπεφτε περνώντας από κάθε όροφο, έλεγε συνέχεια για να καθησυχάσει τον εαυτό του: «Μέχρι εδώ καλά… μέχρι εδώ καλά… μέχρι εδώ καλά… μέχρι εδώ καλά…». Το πώς πέφτεις δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πώς προσγειώνεσαι», εξηγεί ο Drew Taggart.

Μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ τους, «World War Joy» στα τέλη του 2019, οι The Chainsmokers κατέφυγαν για δύο εβδομάδες στη Χαβάη για να ανακαλύψουν όσα τους έκαναν να ενθουσιάζονται και ερωτεύτηκαν ξανά τη μουσική, δημιουργώντας εκεί τη ραχοκοκαλιά αυτού του άλμπουμ.

Μαζί με μία ομάδα δημιουργών – φίλων τους έμειναν σε ένα νοικιασμένο σπίτι και άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε μερικές από τις ιδέες που κατέληγαν στο «So Far So Good».

Οι εργασίες για το άλμπουμ συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια αποδράσεων στο Joshua Tree της Καλιφόρνια, στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, όπου συναρμολόγησαν και στη συνέχεια διέλυσαν τους στίχους και τα στοιχεία της παραγωγής πάνω από εκατό φορές, ενώ τελικά χρειάστηκαν δύο χρόνια για την ολοκλήρωση του «So Far So Good».

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους, οι The Chainsmokers δήλωσαν ότι ξεκίνησαν τη διαδικασία δημιουργίας του νέου άλμπουμ «χωρίς κανόνες, χωρίς πίεση και χωρίς προκαταλήψεις». Ελεύθεροι από αυτά τα δεσμά, ο Drew Taggart και ο Alex Pall δημιούργησαν έναν νέο ήχο για τους The Chainsmokers.

Στην πιο συνοπτική μορφή του, είναι ένα φλερτ με την υφή και τις ηλεκτρονικές ευαισθησίες της indie-pop. Σε ένα πιο λεπτομερές επίπεδο, όμως, είναι μία εναλλαγή συναισθημάτων που μεταφράζεται μέσα από ειλικρινείς στίχους.

Το συμπέρασμα της πρώτης επαφής με το «So Far So Good είναι ότι μία ακρόαση δεν είναι αρκετή για να αφομοιώσει κανείς όλα όσα οι The Chainsmokers λένε, όχι μόνο μέσω των στίχων, αλλά και περισσότερο μέσω των ηχητικών επιλογών που έχουν κάνει.

Οι The Chainsmokers θα χαρίσουν επίσης μέρος επί των δικαιωμάτων του άλμπουμ «So Far So Good» μέσω των Royal NFTs. Το δίδυμο θα προσφέρει δωρεάν 5.000 tokens, καθένα από τα οποία θα αντιστοιχεί στο 0,0002% των δικαιωμάτων του άλμπουμ. Τα πρώτα 4.000 tokens προορίζονται για τους VIPs των The Chainsmokers.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: