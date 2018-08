Η ηθοποιός Camila Mendes είναι πρωταγωνίστρια στο video clip των The Chainsmokers για το «Side Effects».

Οι The Chainsmokers δίνουν εικόνα στο νέο τραγούδι «Side Effects», μία συνεργασία με την ανερχόμενη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Emily Warren.

Παρόλο που το δίδυμο του Alex Pall και του Andrew Taggart είχε υποσχεθεί την κυκλοφορία ενός νέου single κάθε μήνα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σταδιακά το δεύτερο άλμπουμ τους, τελικά σταμάτησε στα τέσσερα τραγούδια.

Τα «Sick Boy», «You Owe Me», «Everybody Hates Me» και «Somebody» συγκροτούν το EP «Sick Boy», σηματοδοτώντας την αλλαγή στην ταυτότητα και στον ήχο των The Chainsmokers.

Τρεις μήνες μετά, το νέο τραγούδι «Side Effects» με τη συμμετοχή της στενής συνεργάτιδάς τους, Emily Warren, είναι αυτό που ανοίγει τον κύκλο για το δεύτερο άλμπουμ των The Chainsmokers.

Στο video clip που οπτικοποιεί το «Side Effects» πρωταγωνιστεί η 24χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Camila Mendes, γνωστή από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά «Riverdale».

Αυτή φορά η Camila Mendes υποδύεται το ρόλο της «Riley», μίας ξενοδοχειακής υπάλληλου. Σε σκηνοθεσία του Matthew Dillon Cohen, η Riley μαθαίνει ότι χρειάζεται να δουλέψει κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Αντί να «πνιγεί» από τη δυστυχία, η Riley αποφασίζει να εκμεταλλευτεί θετικά την κατάσταση και στήνει μόνη της ένα ξέφρενο πάρτι στην πισίνα του ξενοδοχείου, χορεύοντας στον ντίσκο ρυθμό που επέλεξαν οι The Chainsmokers για το «Side Effects».

Η Emily Warren συνεργάζεται στενά με τους The Chainsmokers και έχει βάλει την υπογραφή της σε όλα τα ολοκαίνουρια τραγούδια που έχουν παρουσιάσει έως τώρα, αλλά και σε τραγούδια του άλμπουμ «Memories… Do Not Open», όπως και στο «Don’t Let Me Down».

Στο «Memories… Do Not Open» είχε δώσει τη φωνή της στο «Don’t Say» και στο «My Type».

Η Emily Warren έχει συνεισφέρει επίσης ως δημιουργός στο «New Rules» της Dua Lipa, στο «No More Sad Songs» των Little Mix με τον Machine Gun Kelly, στο «No Lie» του Sean Paul με την Dua Lipa, αλλά και σε τραγούδια καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως οι Shawn Mendes, Fifth Harmony, Jessie J, 5 Seconds of Summer, Alessia Cara, Becky G, Noah Cyrus κ.ά.