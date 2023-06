The Chainsmokers, ILLENIUM και Carlie Hanson κυκλοφορούν το «See You Again»

Η τρίτη κυκλοφορία των The Chainsmokers μέσα σε τρεις συνεχόμενους μήνες.

Οι The Chainsmokers ενώνουν για άλλη μία φορά τις δυνάμεις τους με τον ILLENIUM και μαζί με την Carlie Hanson επιστρέφουν με μία νέα συνεργασία που θα κερδίσει το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Το δυνατό νέο τραγούδι τους με τίτλο «See You Again» είναι η τρίτη κυκλοφορία των The Chainsmokers μέσα σε τρεις συνεχόμενους μήνες στην αυγή της εποχής του TCS5.

Το «See You Again» είναι μία αρμονική ένωση ταλέντων, καθώς οι The Chainsmokers, οι ILLENIUM και η Carlie Hanson συνδυάζουν τις εξαιρετικές μουσικές ικανότητές τους για να δημιουργήσουν μία μοναδική εμπειρία.

Οι The Chainsmokers, γνωστοί για τις επιτυχίες τους που έχουν κατακτήσει στα charts, συνυφαίνουν άψογα τους χαρακτηριστικούς ηλεκτρονικούς ρυθμούς τους με τη μελωδικότητα του ILLENIUM και τη συναισθηματική φωνή της Carlie Hanson.

Το συναρπαστικό music video του «See You Again», σε σκηνοθεσία του ταλανατούχου That One Blond Kid, το βίντεο καταγράφει την εκπληκτική ενέργεια της ζωντανής τους εμφάνισης των The Chainsmokers στο Στάδιο Mile High του Ντένβερ.

Ο διάχυτος ενθουσιασμός των 50.000 θαυμαστών που συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν αυτό το μουσικό υπερθέαμα δημιούργησε μία ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που αποτυπώνεται υπέροχα στην οθόνη.

Το music video του «See You Again» εμπλουτίζεται με μία συναρπαστική περιπλάνηση στους ολοζώντανους δρόμους του Λος Άντζελες μαζί με την Carlie Hanson.

Το «See You Again» στηρίζεται στα θεμέλια της προηγούμενης συνεργασίας των The Chainsmokers και του ILLENIUM στο πλατινένιο single «Takeaway» με τη μαγευτική φωνή της η Lennon Stella.

Το «Takeaway» συγκέντρωσε πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως, αποδεικνύοντας την καλλιτεχνική χημεία που μοιράζονται οι The Chainsmokers και ο ILLENIUM.

Καθώς συνεχίζουν να σβήνουν τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των μουσικών ειδών, το «See You Again» είναι ένας άξιος διάδοχος του «Takeaway».

Σε μία χρονιά που ήδη χαρακτηρίζεται από μία σταθερή ροή κυκλοφοριών, οι The Chainsmokers έχουν συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών, επιβεβαιώνοντας την ευελιξία τους.

Η συνεργασία τους με τους 347aidan στο «Up & Down» υπογράμμισε την ικανότητά τους να δημιουργούν ακαταμάχητες μελωδίες και σαγηνευτικά hooks, ενώ το «Self Destruction Mode», με την αέρινη φωνή της bludnymph, έκανε μία βαθύτερη ενδοσκόπηση.

Με κάθε κυκλοφορία τους, οι The Chainsmokers αψηφούν τις προσδοκίες και προσεγγίζουν τη μουσική τους με μία νέα ματιά.