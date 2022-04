Οι The Chainsmokers αδράττουν τη μέρα με το «Riptide»

«Αν έχω μόνο μια ζωή, θέλω να τη ζήσω μαζί σου».

Οι The Chainsmokers αποκαλύπτουν άλλο ένα δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους με το λαμπερό νέο τραγούδι «Riptide».

Το δίδυμο της EDM σκηνής, που αποτελείται από τον Alex Pall και τους Drew Taggart, έγραψε το «Riptide» μαζί με τον Chris Martin των Coldplay, τον Ian Kirkpatrick (Dua Lipa, Selena Gomez), την Emily Warren και τον Whethan (Oliver Tree).

Το «Riptide» έπεται των singles «High» και «iPad» που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα και τα οποία έχουν συγκεντρώσει μέχρι σήμερα συνδυαστικά πάνω από 115 εκατομμύρια streams.

Και τα τρία τραγούδια θα συμπεριληφθούν στο πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ των The Chainsmokers με τίτλο «So Far So Good» που θα κυκλοφορήσει από τις Disruptor / Columbia Records / Sony Music. Δείτε το επίσημο trailer του άλμπουμ και το αναλυτικό tracklist εδώ.

Το συναισθηματικό «Riptide» είναι ένας προβληματισμός για την ανάγκη να απολαύσουμε τον χρόνο που περνάμε με ένα σημαντικό πρόσωπο.

«Αλλά αν έχω μόνο μια ζωή, αυτό θέλω να κάνω / Και αν έχω μόνο μια ζωή, θέλω να τη ζήσω μαζί σου / Και αν είχα μόνο μια νύχτα, ναι, θα την περνούσα μαζί σου / Έτσι, αν έχω μόνο μια ζωή, θέλω να τη ζήσω μαζί σου / Θα τη ζήσω μαζί σου».

Αν και την πλειοψηφία των στίχων την τραγουδά ο Drew Taggart, η Emily Warren συναντά ξανά τους The Chainsmokers και συμμετέχει στα φωνητικά και στη δημιουργία του «Riptide».

Οι The Chainsmokers είχαν συνεργαστεί τελευταία φορά με την Emily Warren στο single «Side Effects» που κυκλοφόρησε το 2018 και έχει χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι The Chainsmokers πραγματοποίησαν τη Δευτέρα στο YouTube ένα livestream με τίτλο «Friends & Family» κατά τη διάρκεια του οποίου ερμήνευσαν ζωντανά στην κουζίνα του Alex Pall τρία τραγούδια από το νέο άλμπουμ τους, τα ήδη γνωστά «High» και το «iPad» και το ακυκλοφόρητο τραγούδι «In Too Deep».