Οι The Chainsmokers δημιουργούν την πρώτη μόνιμη μουσική εμπειρία στο Roblox

Το «Festival Tycoon» έχει ανοίξει τις πύλες του.

Οι The Chainsmokers ξεκινούν το «Festival Tycoon», την πρώτη μόνιμη μουσική εμπειρία, που θα φιλοξενείται 24/7, 365 ημέρες το χρόνο, στο Roblox.

Με έμπνευση τις εμφανίσεις που έχουν δημιουργήσει για μερικά από τα πιο εμβληματικά μουσικά φεστιβάλ στον κόσμο, οι The Chainsmokers δίνουν στους απανταχού θαυμαστές τους μια λεπτομερή εικόνα όσων απαιτούνται για τη δημιουργία των φεστιβάλ και των συναυλιών που φέρουν την υπογραφή τους.

Στο «Festival Tycoon», οι θαυμαστές μπορούν να μάθουν τις ιδιαιτερότητες που συνθέτουν ένα μουσικό φεστιβάλ σε ένα διασκεδαστικό, διαδραστικό και immersive περιβάλλον, καθώς ξεκλειδώνουν στοιχεία και αντικείμενα, όπως ο σχεδιασμός της σκηνής, ο φωτισμός, τα σαλόνια, τα πυροτεχνήματα, τα περίπτερα εμπορευμάτων και η μουσική, για να χτίσουν τις δικές τους σκηνές, τα κάμπινγκ, τους χώρους VIP, τις πίστες λούνα παρκ και τα ελικοδρόμια.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να εμφανιστούν στη σκηνή εικονικά μαζί με τους The Chainsmokers και άλλα μουσικά σχήματα.

Οι The Chainsmokers δήλωσαν: «Η ιδέα για το “Festival Tycoon” ήταν χρόνια στα σκαριά και βασίστηκε στο χρόνο που βρισκόμαστε στους δρόμους, παίζοντας σε πάνω από 200 συναυλίες και φεστιβάλ το χρόνο. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που επιτέλους φέρνουμε αυτή τη νέα, κορυφαία εμπειρία στους θαυμαστές μας στο metaverse του Roblox!»

Για να γιορτάσουν το λανσάρισμα, οι The Chainsmokers διοργανώνουν επίσης μια αποκλειστική εικονική συναυλία με μια πλήρως κινηματογραφημένη εμφάνιση που ξεπερνά τα όρια της αλληλεπίδρασης του συγκροτήματος με τα εικονικά περιβάλλοντα και τους θαυμαστές στο κοινό.

Η εικονική συναυλιακή εμπειρία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στις 02:00 ώρα Ελλάδας (μεσάνυχτα Σαββάτου 10/09) και θα προβάλλεται κάθε μία ώρα την ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι The Chainsmokers θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με πέντε τραγούδια από το άλμπουμ τους, «So Far So Good». Κάθε τραγούδι θα μεταφέρει τους θεατές στο δικό του διαδραστικό περιβάλλον.

Πριν από την πρεμιέρα της συναυλίας, οι θαυμαστές θα συγκεντρωθούν σε έναν αληθοφανή τερματικό σταθμό αεροδρομίου και θα αναχωρήσουν με την πτήση «TCS Air» για την εμφάνιση των The Chainsmokers στο φεστιβάλ.

Μέσα στον τερματικό σταθμό, οι χρήστες μπορούν να ψωνίσουν verch και τα emotes των Drew και Alex, να συμμετάσχουν σε ένα κυνήγι θησαυρού και να μεταφερθούν σε υποστηρικτικές εμπειρίες στην πλατφόρμα του Roblox για να ολοκληρώσουν αποστολές και να κερδίσουν αντικείμενα για το avatar τους.

Ένας από τους κορυφαίους προγραμματιστές του Roblox, η Gamefam, δημιούργησε αυτή τη μοναδική μόνιμη εμπειρία, παράλληλα με το κεντρικό συναυλιακό γεγονός. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια συναυλιακή εμπειρία επεκτείνεται πέρα από την ίδια τη συναυλία και χρησιμοποιείται για τη στήριξη ενός μόνιμου μουσικού κόσμου στο Roblox.

«Η προσφορά μιας αυθεντικής εμπειρίας τόσο σε έναν θαυμαστή των Chainsmokers όσο και σε έναν φανατικό χρήστη του Roblox είναι αυτό που κάνει καλύτερα η Gamefam», ανέφερε ο Joe Ferencz, Διευθύνων Σύμβουλος της Gamefam.

«Σε συνεργασία με τους Chainsmokers και την ομάδα των δημιουργών μας σχεδιάσαμε τόσο μια συναυλία όσο και ένα παιχνίδι που επιτρέπει στους χρήστες όχι μόνο να παρακολουθήσουν τη συναυλία αλλά και να δημιουργήσουν το δικό τους μουσικό φεστιβάλ», συνέχισε.

«Το αποτέλεσμα είναι μια πρώτη στο είδος της εμπειρία που μπορεί να απευθυνθεί σε ένα τεράστιο κοινό σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Το «Festival Tycoon» έχει ανοίξει ήδη τις πύλες του στο Roblox. Η εικονική συναυλία των The Chainsmokers θα προβάλλεται σε επανάληψη κάθε μία ώρα μέχρι τις 09:00 της Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου.