Σε dubstep κατεύθυνση συνεχίζουν οι The Chainsmokers.

Οι The Chainsmokers συμπράττουν με τον NGHTMRE στο νέο single «Save Yourself».

Το επιτυχημένο δίδυμο της EDM σκηνής έχει επιστρέψει σε ρυθμούς τακτικών κυκλοφοριών, έπειτα από ένα ολιγόμηνο διάλειμμα και παρουσιάζει ένα δεύτερο νέο τραγούδι σε διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών.

Τα singles «Sick Boy», «You Owe Me», «Everybody Hates Me» και «Somebody» συγκρότησαν το EP «Sick Boy», και σηματοδότησαν την αλλαγή στην ταυτότητα και στον ήχο των The Chainsmokers.

Το νεοϋρκέζικο γκρουπ επανήλθε στα τέλη Ιουλίου με το «Side Effects», στο οποίο δίνει τη φωνή της η στενή συνεργάτιδά τους, Emily Warren.

Παρόλο που έχουν ανέβει στη δεύτερη θέση των υψηλότερα αμειβομένων DJs, οι The Chainsmokers παραμένουν πιστοί στην πρακτική που ακολουθούν να εμπιστεύονται στα τραγούδια τους ανερχόμενους αλλά και συγχρόνως αξιόλογους καλλιτέχνες.

Αυτή τη φορά, ο Alex Pall και Andrew Taggart ενώνουν δυνάμεις με το νεαρό DJ και μουσικό παραγωγό NGTHMRE (κατά κόσμον Tyler Marenyi), ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της ηλεκτρονικής μουσικής και έχει εγκατασταθεί στο Λος Άντζελες.

Έπειτα από μία σειρά pop τραγουδιών, οι The Chainsmokers προτιμούν για το «Save Yourself» έναν περισσότερο γνώριμο ήχο, που κινείται σε dubstep ρυθμούς.

Ο Andrew Taggart είναι εκείνος που δανείζει τη φωνή του στο τραγούδι, το οποίο κάνει με θυμό τον απολογισμό ενός χωρισμού όπου και οι δύο πλευρές καταλογίζουν ευθύνες η μία στην άλλη, όμως παραδέχονται και τις δικές τους πράξεις.