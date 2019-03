Ανήσυχοι καλλιτεχνικά, οι The Chainsmokers δεν επαναπαύονται και ανοίγουν έναν ακόμα καινούργιο κύκλο.

Οι The Chainsmokers παρουσιάζουν το νέο single «Kills You Slowly», το οποίο κυκλοφορεί από τις Disruptor Records και Columbia Records / Sony Music σηματοδοτώντας το δεύτερο άκουσμα από την επόμενη δισκογραφική δουλειά του διδύμου.

Το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των The Chainsmokers θα φέρει τον τίτλο «World War Joy» και θα περιέχει 10 τραγούδια.

Ο Alex Pall και ο Drew Taggart αναμένεται να ακολουθήσουν την ίδια ευρηματική πρακτική που εμπνεύστηκαν για το δεύτερο άλμπουμ τους, το «Sick Boy», το οποίο χτιζόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, με την κυκλοφορία singles ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το «World War Joy» ξεκινά παρομοίως ως ένα EP που θα ανανεώνεται σε σταθερή βάση με την προσθήκη του εκάστοτε νέου single και στο τέλος, όταν θα έχουν κυκλοφορήσει και τα δέκα τραγούδια, θα αποτελεί επίσημα το τρίτο άλμπουμ του επιτυχημένου duo της EDM σκηνής.

Το ολοκαίνουργιο single «Kills You Slowly» είναι το δεύτερο κομμάτι στο παζλ του «World War Joy» και διαδέχεται τη συνεργασία των The Chainsmokers με τους 5 Seconds Of Summer στο «Who Do You Love», που μετρά ήδη πάνω από 81 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ημερομηνία κυκλοφορίας του «World War Joy» παραμένει άγνωστη. Έχει επιβεβαιωθεί μόνο ότι θα έτοιμο εντός του 2019.

Κάνοντας μία πρώτη εκτίμηση, το άλμπουμ κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται να ολοκληρωθεί στα τέλη της φετινής χρονιάς, ειδικά εάν διατηρηθεί ένα σταθερό μοτίβο κυκλοφοριών κάθε μήνα.

Τέλος, οι The Chainsmokers ανακοίνωσαν και τη διοργάνωση της περιοδείας «World War Joy». Ο Alex και ο Drew θα πραγματοποιήσουν 41 συναυλίες σε ΗΠΑ και Καναδά από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου και θα πλαισιώνονται από τους 5 Seconds Of Summer και τη Lennon Stella.