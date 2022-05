The Chainsmokers: Η κατάθλιψη, η στροφή στην αισιοδοξία και η επαναφορά του συγκροτήματος

«Χρειαζόμασταν πραγματικά μία περίοδο επαναφοράς».

Οι The Chainsmokers μίλησαν για την αφετηρία του νέου άλμπουμ τους «So Far So Good», την εξέλιξη του ήχου τους με την πάροδο του χρόνου και την κλίση τους προς την αισιοδοξία στους στίχους τους μετά από μία δύσκολη περίοδο.

Σε συνέντευξη που έδωσαν στον Zane Lowe στο Apple Music 1, οι The Chainsmokers ανέφεραν ότι μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ τους, χρειάζονταν «λίγο χρόνο» για να ανακαλύψουν ξανά όσα αγαπούσαν στη μουσική και στο συγκρότημά τους.

«Ναι, ξεκινήσαμε αυτό το άλμπουμ στις αρχές του 2020. Για να σας μεταφέρουμε στο τέλος του 2019, είχαμε κυκλοφορήσει το “World War Joy”, το οποίο είναι το τρίτο μας άλμπουμ. Είχαμε μόλις ολοκληρώσει τη δεύτερη περιοδεία μας σε κλειστά γήπεδα στη Βόρεια Αμερική και ήμασταν απλά λιώμα», είπε ο Drew Taggart.

«Και συνειδητοποιήσαμε ότι χρειαζόμασταν λίγο χρόνο για να ανακαλύψουμε πραγματικά ξανά αυτό που αγαπούσαμε στο συγκρότημά μας και αυτό που ήταν ιδιαίτερο στον ήχο μας. Και αντί να κάνουμε διακοπές, είμαστε πολύ παραγωγικοί άνθρωποι, μας αρέσει να δουλεύουμε. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε», συνέχισε.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι αν φεύγαμε και αρχίζαμε αμέσως να δουλεύουμε, θα είχαμε αυτή την ευκαιρία να δουλέψουμε πάνω στη μουσική χωρίς καμία απολύτως πίεση. Αλλά η ιδέα ήταν επίσης να γυρίσουμε πίσω και να αρχίσουμε να κάνουμε μουσική και να μην νιώθουμε πια ότι είναι δουλειά. Και αυτό είναι που θα έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου. Είμαι στα καλύτερά μου όταν γράφουμε τραγούδια», σημείωσε.

Οι The Chainsmokers εξήγησαν επίσης γιατί έκαναν μία στροφή στην αισιοδοξία στους στίχους τους και αναφέρθηκαν επιδερμικά στην άσχημη ψυχολογική περίοδο που πέρασαν.

«Όλα αυτά τα τραγούδια ξεκίνησαν στη Χαβάη, ήταν μία περίοδος που μας άλλαξε πολύ. Ήμασταν λιώμα», τόνισε ο Drew Taggart.

«Είχα κατάθλιψη στο τέλος του 2019, όταν τελειώσαμε την περιοδεία, έπαιρνα αντικαταθλιπτικά, κάτι που ποτέ δεν πίστευα ότι θα χρειαζόταν να κάνω. Ποτέ δεν ήμουν έτσι σε όλη μου τη ζωή και απλά δεν ήμουν. Δεν αισθανόμουν δυνατός δημιουργικά. Δεν ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο της ιστορίας μας», παραδέχτηκε.

«Και έτσι χρειαζόμασταν πραγματικά αυτό το χρόνο, και κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στη Χαβάη και της δημιουργίας αυτών των τραγουδιών, άκουγες το επίπεδο της αισιοδοξίας σε όλα αυτά τα τραγούδια και εξακολουθούσαν να είναι στίχοι των The Chainsmokers», πρόσθεσε.

«Εξακολουθούν να αφορούν μικρές, λεπτομερείς στιγμές για πολλά πράγματα που όλοι μας περνάμε και προσπαθούμε να τα διαχωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε περίεργους τρόπους για να τα περιγράψουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το επίπεδο αισιοδοξίας λέει ότι όλα θα πάνε καλά γιατί αυτό είναι το γραφτό να γίνει. Υπάρχει σε κάθε τραγούδι σε αυτό το άλμπουμ», υποστήριξε.

Οι The Chainsmokers σχολίασαν ακόμη και την ανάπτυξή τους ως άνθρωποι κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Μετά από οκτώ χρόνια ακατάπαυστων περιοδειών, ανησυχούσα πώς θα ήταν να κάθεσαι στο περιθώριο για πρώτη φορά», είπε ο Alex Pall.

«Και ξαφνικά, ο κόσμος σταματά μαζί σου. Έμεινα άναυδος. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτά τα δύο πράγματα είχαν συμπέσει με τη μία φορά που είχαμε αποφασίσει να απομακρυνθούμε. Αρχικά, πριν συνειδητοποιήσω πόσο σοβαρά επρόκειτο να γίνουν τα πράγματα, έλεγα: “Μοιάζει με μία ημέρα με χιόνι”. Λες: “Ουάου, δηλαδή δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου;”», περιέγραψε.

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο πολύ ήθελα να μην χρειάζεται να βγω από το σπίτι μου για πολλά χρόνια τώρα. Αλλά μετά, ήταν πολύ ωραία, γιατί βγαίνω με αυτό το κορίτσι εδώ και δυόμισι χρόνια και δεν είχα πολύ χρόνο να περνάω μαζί της», συνέχισε.

«Οπότε το γεγονός ότι ήμουν στο σπίτι μαζί της, στο σπίτι με τα σκυλιά μας, κάνοντας ένα διάλειμμα, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο, ήταν καλή στιγμή για να ωριμάσω συναισθηματικά, επειδή αρχίζεις να βάζεις προτεραιότητες και να καταλαβαίνεις τα πράγματα που συνήθιζες να βάζεις στην άκρη», υποστήριξε.

«Και έχετε ακούσει το άλμπουμ, οπότε ξέρετε περίπου τι προσπαθούμε να πούμε και πώς προσπαθούμε να ακουστούμε. Νομίζω ότι χρειαζόμασταν αυτή τη βάση και ελπίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στον κόσμο και να κάνουμε περιοδείες και να είμαστε ενεργοί, και να το διατηρήσουμε αυτό και να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε», πρόσθεσε.

«Χρειαζόμασταν πραγματικά μία περίοδο επαναφοράς και νιώθω ότι κάναμε επαναφορά», δήλωσε ο Alex Pall των The Chainsmokers.