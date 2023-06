Οι The Chainsmokers μπαίνουν σε «Self Destruction Mode» με την bludnymph

Το δεύτερο single από το TCS5.

Οι The Chainsmokers ξεσηκώνουν και πάλι τον κόσμο της μουσικής με το νέο single τους «Self Destruction Mode».

Αυτό το δυναμικό τραγούδι αποτελεί τη δεύτερη κυκλοφορία από το επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ των The Chainsmokers και είναι μία συνεργασία με την ταλαντούχα crossover καλλιτέχνιδα bludnymph.

Το «Self Destruction Mode» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο που γυρίστηκε στην εμβληματική προβλήτα της Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια με την επιδέξια σκηνοθεσία του Jeremiah Davis.

Μετά το προηγούμενο hit single τους «Up & Down» με τη συμμετοχή του 347aidan, το «Self Destruction Mode» είναι μία ακόμη επίδειξη της ικανότητας των The Chainsmokers να δημιουργούν ακαταμάχητα και αξέχαστα EDM anthems.

Ο μοναδικός συνδυασμός των παλλόμενων beats και των συναισθηματικών στίχων έχει χαρίσει στους The Chainsmokers ένα αφοσιωμένο κοινό και μία σταθερή παρουσία στα charts.

Μετά από μία αξιοσημείωτη δεκαετία στη μουσική βιομηχανία, οι The Chainsmokers συνεχίζουν να προσθέτουν νέα επιτεύγματα στο ενεργητικό τους.

Το τελευταίο άλμπουμ τους «So Far So Good», που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2022, έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Dance Chart του Billboard, επιβεβαιώνοντας ότι οι The Chainsmokers είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα του είδους.

Το «So Far So Good» έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 750 εκατομμύρια streams και απέδειξε την ικανότητα των The Chainsmokers να δημιουργούν μουσική που βρίσκει απήχηση σε ένα ευρύ ακροατήριο.

Οι The Chainsmokers δεν είναι μόνο γνωστοί για την εξαιρετική δουλειά τους στο στούντιο, αλλά φημίζονται και για τις συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Το ντουέτο που αποτελείται από τον Alex Pall και τον Drew Taggart χαρακτηρίζεται για τις ηλεκτρισμένες εμφανίσεις του που απογειώνουν το κοινό.

Αυτό το καλοκαίρι, οι The Chainsmokers θα κάνουν το Λας Βέγκας το προσωρινό σπίτι τους, ξεκινώντας μία σειρά από συναρπαστικές εμφανίσεις.

Ανάμεσα σε αυτά τα lives, το αποκορύφωμα θα είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη εμφάνισή τους μέχρι σήμερα στο LA Historic Park της Καλιφόρνια στις 19 Αυγούστου.

Επιπλέον, οι The Chainsmokers ανακοίνωσαν δύο ξεχωριστές συναυλίες στο θρυλικό Red Rocks του Κολοράντο, όπου θα τους συνοδεύσουν οι ταλαντούχοι Two Friends και SG Lewis για μία αξέχαστη μουσική βραδιά.

Καθώς εξελίσσονται με κάθε κυκλοφορία, οι The Chainsmokers παραμένουν στην πρώτη γραμμή της EDM σκηνής ως πραγματικοί καινοτόμοι του είδους.