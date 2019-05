Οι The Chainsmokers και η Bebe Rexha θέλουν να γίνεις… δικός τους.

Οι The Chainsmokers συνεργάζονται με την Bebe Rexha στο νέο single «Call You Mine» που κυκλοφορεί από τις Disruptor Records και Columbia Records / Sony Music.

Το τραγούδι αποτελεί άλλη μία προσθήκη στον τρίτο δίσκο του επιτυχημένου διδύμου της EDM σκηνής.

Το «World War Joy», όπως είναι ο τίτλος του άλμπουμ, χτίζεται τμηματικά με κυκλοφορίες τραγουδιών ανά τακτικά χρονικά διαστήματα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη της φετινής χρονιάς.

Η επερχόμενη δισκογραφική δουλειά των The Chainsmokers έχει επιφυλάξει συνεργασίες έκπληξη με άλλους διάσημους καλλιτέχνες και συγκροτήματα.

Το στίγμα του «World War Joy» έχει δώσει η συνάντηση με τους 5 Seconds Of Summer στο «Who Do You Love?», το «Kills You Slowly» και το «Do You Mean» με τη συμμετοχή του Ty Dolla $ign και της bülow.

Τη σκυτάλη παραλαμβάνει τώρα το καινούργιο single «Call You Mine», όπου ο Drew Taggart και ο Alex Pall ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Bebe Rexha, η οποία αναδεικνύεται με σταθερά βήματα σε μία από τις πιο ταλαντούχες τραγουδίστριες – δημιουργούς της γενιάς της.

Το video clip για το «Call You Mine» έχει σκηνοθετήσει ο Dano Cerny, ο οποίος επιμελήθηκε και το βίντεο που έδωσε εικόνα στο smash hit «Closer» των The Chainsmokers με τη Halsey.