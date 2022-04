Όλες οι πληροφορίες για το νέο άλμπουμ των The Chainsmokers.

Το τέταρτο άλμπουμ των The Chainsmokers είναι γεγονός.

Οι The Chainsmokers ανακοίνωσαν ότι η νέα δισκογραφική δουλειά τους θα έχει τον τίτλο «So Far So Good» και ότι θα κυκλοφορήσει από τις Disruptor / Columbia Records / Sony Music στις 13 Μαΐου, ενώ παράλληλα αποκάλυψαν τους τίτλους των 13 τραγουδιών που θα περιέχει.

Σύμφωνα με τον Drew Taggart των The Chainsmokers, το όνομα του άλμπουμ «So Far So Good» προέρχεται από ένα απόσπασμα από τη γαλλική αστυνομική δραματική ταινία «La Haine» που κυκλοφόρησε το 1995.

Οι The Chainsmokers βρήκαν την αισιοδοξία σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, για το οποίο πιστεύουν ότι συμπυκνώνει το θέμα του άλμπουμ.

«Έχετε ακούσει για τον άνθρωπο που έπεσε από έναν ουρανοξύστη; Καθώς έπεφτε περνώντας από κάθε όροφο, έλεγε συνέχεια για να καθησυχάσει τον εαυτό του: “Μέχρι εδώ καλά… μέχρι εδώ καλά… μέχρι εδώ καλά… μέχρι εδώ καλά…”. Το πώς πέφτεις δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πώς προσγειώνεσαι», εξηγεί το δίδυμο της EDM.

Οι The Chainsmokers ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του «So Far So Good» δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο ένα trailer διάρκειας δύο λεπτών το οποίο περιλαμβάνει πλάνα του Alex Pall και του Drew Taggart κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς τη δημιουργία του άλμπουμ: Κάνουν σερφ στη Χαβάη, δίνουν συναυλίες μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και να ετοιμάζουν το άλμπουμ στο στούντιο.

«Τι υπέροχη διαδρομή κάναμε μαζί με όλους εσάς για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάντα λέμε στους εαυτούς μας… μέχρι στιγμής όλα καλά. Ελπίζουμε ότι αυτό είναι το μόνο που θα λέτε κι εσείς σύντομα», έγραψαν οι The Chainsmokers στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι θαυμαστές έχουν πάρει ήδη μια πρόγευση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν με το «So Far So Good» με τα singles το «High» και το «iPad» τα οποία κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον Alex Pall, είναι ένα από τα πιο αληθινά άλμπουμ της καριέρας τους.: «Είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτό το άλμπουμ από, νομίζω, οτιδήποτε έχουμε κάνει ποτέ. Απλά και μόνο επειδή είναι τόσο πολύ δικό μας», λέει στο trailer.

Το «So Far So Good» είναι το επόμενο άλμπουμ των The Chainsmokers μετά το «World War Joy» που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2019 και περιείχε συνεργασίες με τους Kygo, blink-182, Bebe Rexha, 5 Seconds of Summer, Illenium, Ty Dolla $ign και άλλους.

Το tracklist του «So Far So Good»

1. Riptide

2. High

3. iPad

4. Maradona

5. Solo Mission

6. Something Different

7. I Love U

8. If You’re Serious

9. Channel 1

10. Testing

11. In Too Deep

12. I Hope You Change Your Mind

13. Cyanide