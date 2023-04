The Chainsmokers και 347aidan συνεργάζονται στο «Up & Down»

Οι The Chainsmokers ανοίγουν τον δρόμο για το πέμπτο άλμπουμ τους.

Οι The Chainsmokers, το ντουέτο ηλεκτρονικής dance μουσικής, που αποτελείται από τους Andrew Taggart και Alex Pall, είναι γνωστοί για τις κορυφαίες επιτυχίες τους και τις δυναμικές εμφανίσεις τους.

Κάνουν αίσθηση στη μουσική βιομηχανία από την εμφάνισή τους το 2014 με το hit single «#Selfie». Έκτοτε, έχουν κυκλοφορήσει πολλά επιτυχημένα singles, albums και EPs και έχουν γίνει ένα σημαντικό όνομα στην EDM και pop μουσική σκηνή.

Στο νέο μουσικό βήμα τους, οι The Chainsmokers συνεργάζονται με τον Καναδό ράπερ 347aidan, έναν ανερχόμενο alternative καλλιτέχνη γνωστό για τον μοναδικό του ήχο και τους σαγηνευτικούς στίχους του.

Αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης είναι το τραγούδι «Up & Down», το οποίο αναμενόταν με μεγάλη ανυπομονησία από τους θαυμαστές και των δύο πλευρών. Το «Up & Down» είναι ένα κράμα ηλεκτρονικών και alternative ήχων, που αναδεικνύει το δημιουργικό ταλέντο τόσο των The Chainsmokers όσο και του 347aidan.

Η συνεργασία μεταξύ των The Chainsmokers και των 347aidan ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από το ίδιο το δίδυμο, το οποίο χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενθουσιάσει τους θαυμαστές του με την ανακοίνωση του πέμπτου άλμπουμ τους (TCS5), προαναγγέλλοντας ένα νέο κεφάλαιο στο μουσικό ταξίδι του.

Οι The Chainsmokers είχαν καλέσει τον 347aidan στην Ιαπωνία νωρίτερα φέτος για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά το «Up & Down».

Στη συνέχεια, το «Up & Down» ακούστηκε στο pre-game show του Super Bowl και οι The Chainsmokers το παρουσίασαν στην επίσημη εμφάνισή τους στο post-game πάρτι, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την προβολή και τη δημοτικότητά του.

Εκτός από τις συνεργασίες τους, οι The Chainsmokers ξεχωρίζουν επίσης για τις ηλεκτρισμένες ζωντανές εμφανίσεις τους και την παρουσία τους στα ψυχαγωγικά δρώμενα του Λας Βέγκας, όπου έχουν αποκτήσει ένα τεράστιο αριθμό αφοσιωμένων θαυμαστών.

Πρόσφατα, οι The Chainsmokers ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας τους στο Λος Άντζελες στις 19 Αυγούστου.

Το τελευταίο άλμπουμ των The Chainsmokers ήταν το «So Far So Good» που κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου 2022 από τις Disruptor και Columbia Records / Sony Music.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα άλμπουμ τους, στο «So Far So Good» δεν συμμετέχουν άλλοι καλλιτέχνες και είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά των The Chainsmokers χωρίς συνεργασίες.

Το «So Far So Good» περιείχε 13 τραγούδια, συμπεριλαμβανομένων των singles «High», «iPad» και «Riptide». Το άλμπουμ δημιουργήθηκε υπό διαφορετικές συνθήκες από τις προηγούμενες δουλειές των The Chainsmokers, οι οποίοι πέρασαν δύο χρόνια ενώνοντας και ξηλώνοντας τους στίχους και τα στοιχεία της παραγωγής πάνω από εκατό φορές.

Με την παγκόσμια επιτυχία τους, τις ηλεκτρισμένες εμφανίσεις τους και τη συνεχή καινοτομία στη μουσική τους, οι The Chainsmokers συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της EDM και pop μουσικής σκηνής.