Ένα ακόμα δείγμα από το νέο άλμπουμ των The Black Keys.

Οι The Black Keys παρουσιάζουν το «It Ain’t Over», το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους, «Dropout Boogie», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Μαΐου από τη Nonesuch Records.

Το «It Ain’t Over» γράφτηκε από τα μέλη του συγκροτήματος, Dan Auerbach και Patrick Carney, σε συνεργασία με τον Greg Cartwright των Reigning Sound.

Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη των The Black Keys στο Rolling Stone, το «It Ain’t Over» γεννήθηκε μέσα από μία σειρά από λούπες και μοτίβα στα ντραμς που δημιούργησε ο Patrick Carney.

«Ο Pat συνήθιζε να αυτοσαρκάζεται, δεν ξέρω γιατί», ανέφερε ο Dan Auerbach για τις ικανότητες του συνεργάτη του στα ντραμς. «Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο άνετος να είναι ο εαυτός του πίσω από τα ντραμς. Φταίει η ηλικία ή, δεν ξέρω, η πολλή ψυχοθεραπεία», πρόσθεσε

Το «It Ain’t Over» έπεται του πρώτου single του νέου άλμπουμ των The Black Keys, «Wild Child», το οποίο μέσα σε μόλις ένα μήνα έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή του AAA Chart στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει εκτοξευθεί στο No. 1 του Εναλλακτικού Chart και στο Top 15 του Active Chart.

Στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου, το τραγούδι αποδεικνύεται μία από τις πιο μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες του συγκροτήματος μέχρι σήμερα.

Το άλμπουμ «Dropout Boogie» περιέχει συνεργασίες με τον Greg Cartwright, τον Billy F Gibbons των ZZ Top και τον Angelo Petraglia των Kings of Leon και θα κυκλοφορήσει μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση είκοσι ετών από τον πρώτο δίσκο των The Black Keys, «The Big Come Up».

Όπως έκαναν σε όλη τους την καριέρα, ο Dan Auerbach και ο Patrick Carney έγραψαν όλο το υλικό στο στούντιο και το νέο άλμπουμ περιέχει αρκετές από τις πρώτες λήψεις των ηχογραφήσεων. Το αποτέλεσμα παραπέμπει στο απογυμνωμένο blues rock των πρώτων ημερών που έκαναν μουσική μαζί σε υπόγεια στο Akron του Οχάιο.

Οι The Black Keys θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο την πρώτη περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική μετά από τρία χρόνια.