Το «The Big Bang Theory» ήθελε τη Selena Gomez

Η Selena Gomez επρόκειτο να υποδυθεί την ετεροθαλή αδελφή της Mayim Bialik.

Το «The Big Bang Theory» είχε προτείνει έναν ρόλο στη Selena Gomez, όμως η pop star δεν ευκαιρούσε να συμμετάσχει στη δημοφιλή σειρά.

Στο νέο βιβλίο «The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series», οι δημιουργοί και οι παραγωγοί της σειράς συζητούν για τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ που θα μπορούσαν να έχουν συμμετάσχει στο καστ, μεταξύ των οποίων και η Selena Gomez.

Ο εκτελεστικός παραγωγός του «The Big Bang Theory», Steve Molaro, ανέφερε ότι οι παραγωγοί της σειράς προσέγγισαν αρκετές φορές τη Selena Gomez.

Πριν αποκαλυφθεί ότι οι γονείς της Amy (Mayim Bialik) ήταν ακόμα μαζί, ο Molaro είχε «εξετάσει την ιδέα ότι η Amy είχε παραπονεθεί για την απαίσια ετεροθαλή αδελφή της» που υποδυόταν η Selena Gomez και η οποία θα ήταν «όμορφη και σπουδαία και όλοι θα την αγαπούσαν».

Ωστόσο, η σκέψη δεν προχώρησε ποτέ επειδή η Selena Gomez δεν μπορούσε να βρει ελεύθερο χρόνο στο πρόγραμμά της.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Selena Gomez: Αυτή είναι η νέα τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζει

Δεν είναι μυστικό ότι η Selena Gomez είναι θαυμάστρια του «The Big Bang Theory», όπως αποκάλυψε σε μία ανάρτησή της στο Instagram το 2016, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία βρισκόταν στο καμαρίνι της και παρακολουθούσε τη σειρά στον φορητό υπολογιστή της με μία κούπα στο ένα χέρι.

«Το μόνο πράγμα που με κάνει να συνεχίζω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Sheldon Cooper – Big Bang Theory», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, συγκεντρώνοντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια likes.

Επίσης, στο βιβλίο αποκαλύπτει ότι πριν ο Johnny Galecki πάρει τον ρόλο του Leonard Hofstadter, οι παραγωγοί της σειράς είχαν κάνει πρόταση στον πρωταγωνιστή των ταινιών «Home Alone», Macaulay Culkin.

«Υπάρχει μία ιδιαίτερη αιθέρια ποιότητα σε αυτόν τον ηθοποιό που σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι σπουδαίος», δήλωσε ο συνδημιουργός της σειράς Chuck Lorre, με τον επίσης συνδημιουργό Bill Prady να προσθέτει: «Είχαμε μία καταπληκτική συνάντηση με τον Macaulay… και μετά μάθαμε ότι είχε αποφασίσει ότι δεν ενδιαφερόταν».

Στο βιβλίο αναφέρεται ακόμη ότι η Sandra Bullock ήταν η «πρώτη επιλογή» για να συνοδεύσει τον Raj Koothrappali (Kunal Nayyar) στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ του Sheldon και της Amy, πριν επιλεχθεί η Sarah Michelle Gellar.

Γιατί την Bullock; Ο Koothrappali «είχε έρωτα μαζί της από καιρό», δήλωσε ο παραγωγός Steve Holland. «Ήμασταν ενθουσιασμένοι, αλλά λάβαμε μία ευγενική άρνηση επειδή γύριζε μία ταινία και δεν ήταν διαθέσιμη. Αλλά ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι που η Sarah ήταν διαθέσιμη να έρθει», πρόσθεσε.