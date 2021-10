«The Best Of Bond… James Bond»: Τα θρυλικά τραγούδια του Πράκτορα 007 σε μία συλλογή

Μία συλλογή με τα εμβληματικά τραγούδια για τις ταινίες του πιο φημισμένου μυστικού πράκτορα στον κόσμο.

Η Universal Music κυκλοφορεί μία ανανεωμένη έκδοση της συλλογής «The Best Of Bond… James Bond» σε ψηφιακή μορφή και σε διπλό CD, ενώ από τις 8 Οκτωβρίου θα είναι επίσης διαθέσιμη σε τριπλό μαύρο LP βινύλιο.

Η συλλογή περιλαμβάνει τα θρυλικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τις ταινίες του James Bond, της μακροβιότερης σειράς ταινιών, μεταξύ των οποίων και το πιο πρόσφατο «No Time To Die» της Billie Eilish για την ομότιτλη ταινία που μόλις έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους.

Περιλαμβάνονται επίσης για πρώτη φορά το «Skyfall» της Adele από το «Skyfall», την ταινία του James Bond με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία και το «Writing’s On the Wall» του Sam Smith από την ταινία «Spectre», αμφότερα βραβευμένα με το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού (το 2013 και το 2016, αντίστοιχα).

Εκτός από τα τραγούδια της Billie Eilish, της Adele και του Sam Smith, η συλλογή περιέχει επίσης το χαρακτηριστικό ορχηστρικό κομμάτι «James Bond Theme» από την The John Barry Orchestra, το οποίο παραμένει μία από τις πιο γνωστές μελωδίες που έχουν γραφτεί για τον κινηματογράφο.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης τα τραγούδια «Goldfinger», «Diamonds Are Forever» και «Moonraker» της Shirley Bassey.

Το «Goldfinger» ήταν η πρώτη επιτυχία της Shirley Bassey που ανέβηκαν στο Top 10 των charts, φτάνοντας στο Νο. 8 του Billboard Hot 100 και στο Νο. 2 του Adult Contemporary Chart στις ΗΠΑ.

Η Shirley Bassey εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των Όσκαρ στην 85η ετήσια τελετή απονομής της διοργάνωσης, το 2012, όπου παρουσίασε μια θεαματική εκτέλεση του «Goldfinger» στο πλαίσιο του αφιερώματος των βραβείων για την επέτειο των 50 ετών του James Bond, που γιορτάστηκε από την Universal Music Enterprises (UMe) με την κυκλοφορία επανέκδοσεων των soundtracks των ταινιών «Dr. No», «Goldfinger» και «Live And Let Die» σε βινύλιο.

To «The Best Of Bond… James Bond» περιλαμβάνει επίσης το «We Have All The Time In The World» του Louis Armstrong, το «You Only Live Twice» της Nancy Sinatra, το «The Man With The Golden Gun» της Lulu και το «Live And Let Die» των Paul McCartney & Wings.

Το τραγούδι «Live And Let Die», το οποίο έγραψαν ο Paul McCartney και η Linda McCartney και επιμελήθηκε ως παραγωγή ο πρώην παραγωγός των Beatles, George Martin, έφτασε στο No. 2 των charts και ήταν υποψήφιο τόσο για το βραβείο Grammy της Καλύτερης Ενορχήστρωσης Οργάνων Με Συνοδεία Τραγουδιστή/ών και την Καλύτερη Ενορχήστρωση Υποβάθρου όσο και για το βραβείο Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Επίσης, το «Live And Let Die» έγινε το τραγούδι για ταινία του James Bond που κέρδισε βραβείο Grammy (για την Καλύτερη Pop Ερμηνεία το 1973) και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα καλύτερα σημεία στις ζωντανές εμφανίσεις του Paul McCartney.

Η συλλογή «The Best Of Bond… James Bond» περιλαμβάνει επίσης το «Nobody Does It Better» της Carly Simon, το «Golden Eye» της Tina Turner, το «A View To A Kill» των Duran Duran, το «Tomorrow Never Dies» της Sheryl Crow, το «Die Another Day» της Madonna, το «The World Is Not Enough» των Garbage.

Με την κυκλοφορία του «Skyfall» της Adele, το Rolling Stone συνέταξε τη λίστα με τα δέκα καλύτερα τραγούδια των ταινιών του James Bond και τα δέκα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή, μεταξύ των οποίων, το «Thunderball» του Tom Jones και το «From Russia With Love» του Matt Monro.

Το περιεχόμενο της συλλογής

Disc 1

1. James Bond Theme – The John Barry Orchestra

2. From Russia With Love – Matt Monro

3. Goldfinger – Shirley Bassey

4. Thunderball – Tom Jones

5. You Only Live Twice – Nancy Sinatra

6. On Her Majesty’s Secret Service – The John Barry Orchestra

7. We Have All The Time In The World – Louis Armstrong

8. Diamonds Are Forever – Shirley Bassey

9. Live And Let Die – Paul McCartney & Wings

10. The Man With The Golden Gun – Lulu

11. Nobody Does It Better – Carly Simon

12. Moonraker – Shirley Bassey

13. For Your Eyes Only – Sheena Easton

14. All Time High – Rita Coolidge

Disc 2

1. A View To A Kill – Duran Duran

2. The Living Daylights – A-Ha

3. License To Kill – Gladys Knight

4. GoldenEye – Tina Turner

5. Tomorrow Never Dies – Sheryl Crow

6. The World Is Not Enough – Garbage

7. Die Another Day – Madonna

8. You Know My Name – Chris Cornell

9. Another Way To Die – Jack White & Alicia Keys

10. Skyfall – Adele

11. Writing’s On The Wall – Sam Smith

12. No Time To Die – Billie Eilish