Οι συλλεκτικές χριστουγεννιάτικες ηχογραφήσεις των The Beatles κυκλοφορούν για πρώτη φορά σε ευρεία κλίμακα, παράλληλα με την deluxe επετειακή έκδοση του «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band».

Οι Apple Corps, Capitol Records και Universal Music Enterprises ετοιμάζουν τις νέες, παγκόσμιες κυκλοφορίες των The Beatles για την εορταστική περίοδο και η καλοπέραση είναι εγγυημένη για όλους.

Η ετήσια εορταστική παράδοση των The Beatles για την ηχογράφηση χαρούμενων χριστουγεννιάτικων μηνυμάτων για τα μέλη του fan club ήταν ένα σημαντικό μέρος της σχέσης της μπάντας με τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της, οι οποίοι αναφέρονται ως «Beatle People».

Από το 1963 έως το 1969, οι εορταστικές ηχογραφήσεις των The Beatles «πιέζονταν» αρχικά σε flexi-disc και ταχυδρομούνταν στα μέλη του fan club κάθε Δεκέμβριο.

Χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει ποτέ πέρα ​​από το fan club μέχρι τώρα, τα επτά χριστουγεννιάτικα μηνύματα των The Beatles «τυπώθηκαν» πρόσφατα σε ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων βινυλίων 7 ιντσών για το box set «The Christmas Records», που θα κυκλοφορήσει στις 15 Δεκεμβρίου.

Η περιορισμένης έκδοσης συλλογή παρουσιάζει κάθε βινύλιο – single με το αυθεντικό εικαστικό του κάθε flexi disc, συνοδευόμενο από ένα ένθετο 16 σελίδων με σημειώσεις για την ηχογράφηση και αντίγραφα των εθνικών ενημερωτικών δελτίων του fan club, τα οποία είχαν ταχυδρομηθεί στα μέλη μαζί με τα εορταστικά flexi discs.

Επίσης στις 15 Δεκεμβρίου η Deluxe Επετειακή Έκδοση του αριστουργήματος των The Beatles από το 1967, «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» θα κάνει ντεμπούτο σε ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας (96kHz/24bit). Η Deluxe Επετειακή Έκδοση περιέχει την αναγνωρισμένο στερεοφωνική μίξη του 2017, συν 18 επιπρόσθετα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου των εναλλακτικών ηχογραφήσεων για τα 13 ρηξικέλευθα τραγούδια του άλμπουμ, που πρόσφατα υπεβλήθησαν σε στερεοφωνική μίξη.

Η εκτεταμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης τη στερεοφωνική μίξη του 2017, μία οργανική εκδοχή του «Penny Lane», τη στερεοφωνική μίξη του 2015 και δύο πλήρεις εναλλακτικές ηχογραφήσεις για το «Strawberry Fields Forever».

Την ίδια ημέρα (15 Δεκεμβρίου), τη στερεοφωνική μίξη του 2017 για το «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» θα κυκλοφορήσει σε δύο ξεχωριστές, μονές εκδόσεις βινυλίου: Ένα LP βινύλιο 180γρ. μαύρου χρώματος και ένα περιορισμένο, συλλεκτικό picture disc LP βινύλιο.

Την παραγωγή των φετινών επετειακών κυκλοφοριών του «Sgt. Pepper’s» επιμελήθηκε ο Giles Martin και η νέα στερεοφωνική μίξη του άλμπουμ προέρχεται απευθείας από την αυθεντική four-track κασέτα και καθοδηγήθηκε από την πρωτότυπη μονοφωνική μίξη που προτιμούσαν οι The Beatles και είχε αναλάβει ως παραγωγή ο πατέρας του Giles, George Martin.

Έχοντας επαινεθεί από το κοινό και τους μουσικούς κριτικούς σε όλο τον κόσμο, η επετειακή έκδοση του «Sgt. Pepper’s» των The Beatles είναι η ιστορική μουσική κυκλοφορία του 2017 που έχει εορταστεί περισσότερο και ένα ιδανικό δώρο για τους «Beatle People» εδώ, εκεί και παντού.

Τα περιεχόμενα του «The Beatles: The Christmas Records» [limited edition box set: 7 χρωματιστά βινύλια 7 ιντσών]:

1963: «The Beatles’ Christmas Record» (μία πλευρά, 5:00 TRT)

Ηχογραφήθηκε: 17 Οκτωβρίου 1963 – Studio Two, EMI Studios, Abbey Road, London

1964: «Another Beatles Christmas Record» (μία πλευρά, 3:58 TRT)

Ηχογραφήθηκε: 26 Οκτωβρίου 1964 – Studio Two, EMI Studios, Abbey Road, London

1965: «The Beatles’ Third Christmas Record» (μία πλευρά, 6:20 TRT)

Ηχογραφήθηκε: 8 Νοεμβρίου 1965 – Studio Two, EMI Studios, Abbey Road, London

1966: «Pantomime – Everywhere It’s Christmas: The Beatles’ Fourth Christmas Record» (μία πλευρά, 6:36 TRT)

Ηχογραφήθηκε: 25 Νοεμβρίου 1966 – Dick James Music, New Oxford Street, London

1967: «Christmas Time (Is Here Again): The Beatles’ Fifth Christmas Record» (μία πλευρά, 6:06 TRT)

Ηχογραφήθηκε: 28 Νοεμβρίου 1967 – Studio Three, EMI Studios, Abbey Road, London

1968: «The Beatles’ Sixth Christmas Record» (two-sided, 7:48 TRT)

Ηχογραφήθηκε: 1968, διαφορετικές τοποθεσίες

1969: «The Beatles’ Seventh Christmas Record» (two-sided, 7:39 TRT)

Ηχογραφήθηκε: 1969, διαφορετικές τοποθεσίες

